Даже если в аварии виноват пешеход, отвечать будет водитель – ВС

За наезд на пешехода ответит водитель – в его руках средство повышенной опасности

В случае аварии с участием пешехода, даже если виноват он сам, ответственность, включая финансовую, лежит на водителе. Суд не имеет права освободить водителя от ответственности, так как он управлял автомобилем, который считается источником повышенной опасности. Такое решение вынес Верховный суд после рассмотрения дела.

Четыре девушки потребовали компенсацию морального ущерба от учебного заведения, которое является владельцем автомобиля, за то, что стали свидетелями дорожной аварии со смертельным исходом. Авария произошла в феврале 2019 года, и уголовное дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Фактически, водитель не совершил никакого преступления, так как пешеход переходил дорогу вне пешеходного перехода и на красный сигнал светофора. Водитель с места происшествия не скрывался.

Тем не менее, четыре девушки решили обратиться в суд, требуя компенсацию в размере одного миллиона рублей для каждой. Районный суд решил взыскать с владельца автомобиля (учебного заведения) по 300 тыс. рублей в пользу каждой из девушек. Апелляционный суд снизил эту сумму до 150 тысяч рублей для каждой, но Кассационный суд вернул прежнюю сумму, согласившись с судом первой инстанции.

Однако решение КС было скорректировано Верховным судом. ВС пришел к выводу, что водитель не мог остановить автомобиль, когда пешеход начал переходить дорогу в нарушение правил, и светофор для пешеходов горел красным.

Согласно закону, при причинении вреда жизни или здоровью гражданина в аварии, отказ от компенсации вреда не допускается. Однако размер компенсации может быть снижен, если налицо грубая неосторожность потерпевшего и отсутствие вины водителя. То есть совсем отказать в компенсации нельзя, но ее размер можно снизить.

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Источник: «Российская газета»

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС