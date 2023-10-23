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Эксперты: нет объективных причин повышать цены на шины, резины хватит всем

Автомобилисты массово скупают зимнюю резину из-за подорожания на 10%

Несмотря на то, что в нынешнем сезоне цены на шины в среднем выросли всего на 10%, эта разница оказалась ощутимой для автовладельцев. Об этом информагентству в Татарстане рассказали продавцы.

На авторынке возник ажиотаж с продажами резины из-за того, что водители массово скупают шины в сервисных центрах и специализированных магазинах. В качестве основной причины такого повышенного спроса стали выросшие цены, уверены продавцы.

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«Например, зимние шины 185/60/R15 российского и белорусского производства реализуют от 3600 до 3700 за одну штуку. Для сравнения в прошлом году такие же стоили 3300-3400 рублей», — рассказали специалисты.

Относительно небольшая разница в повышении стоимости на 10% все равно оказалась ощутимой в сравнении с предыдущей стоимостью. По мнению экспертов автоотрасли, нет абсолютно никаких объективных причин повышать цены на шины. На рынке очень большой ассортимент резины, которого точно хватит на всех, убеждены специалисты отрасли. Отмечается, что подавляющее большинство шин завозится из Китая и Белоруссии.

Стоит напомнить, что в Российской Федерации с 1 сентября 2023 года отсутствие зимней резины на автомобиле в зимний сезон классифицируется как нарушение части 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). За нарушение водителю грозит штраф в размере 500 рублей.

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Источник: v-tatarstane.ru

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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