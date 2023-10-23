В Роскачестве напомнили о «зимнем» штрафе

Автовладельцам, использующим летние шины в зимний период, грозит штраф

Начиная с 1 сентября 2023 года отсутствие зимних шин на автомобиле в зимний сезон рассматривается как нарушение, напомнил замдиректора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков.

Согласно части 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), водителей, которые не соблюдают это требование, могут оштрафовать на сумму в 500 рублей. Даже несмотря на то, что официально зимний период охватывает декабрь, январь и февраль, рекомендуется устанавливать зимние шины, когда среднесуточная температура опускается до +4...+5 °C, пояснил Поздняков.

Он также отметил, что помимо характеристик протектора и других параметров, зимние и летние шины отличаются составом резины. Летние предназначены для использования в теплую погоду, но при низких температурах они «дубеют» и теряют свою эффективность, даже на сухой дороге. В то время как зимние шины специально разработаны для обеспечения хорошего сцепления на льду и снегу, и они работают лучше в холодную погоду и плохо в теплое время года.

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Источник: RT

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС