#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota Space MobilityToyota показала прототип внедорожника для космоса
Компания Toyota первой создала действительно...
Lada Vesta SW Cross на испытаниях в Китае, 2023В Китае сфотографировали замаскированную Ладу Весту
Универсал Lada Vesta SW Cross заметили в Китае...
Неисправность замка зажигая может стать причиной не работающего в мороз двигателяНеисправность замка зажигая может стать причиной не работающего в мороз двигателя
Эксперты назвали 4 основные причины, из-за...

Квадратным автономерам разрешили висеть спереди машины

ГИБДД больше не будет штрафовать водителей за квадратные номера

С 18 октября 2023 года квадратные номерные знаки можно устанавливать не только сзади, но и спереди автомобиля. Соответствующие изменения в ГОСТ внес Росстандарт. А ГИБДД направила разъяснения в регионы, что теперь водителей не стоит наказывать за нестандартные номерные знаки.

До этого тех, кто ставил квадратные номера, могли оштрафовать или на 500 рублей, или даже на 5 тыс. рублей как за нечитаемые. При этом «квадраты» спокойно распознают камеры, и автомобилисты в случае нарушений штрафы получают.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Самые дешевые кроссоверы-пятилетки – 5 моделей чуть дороже миллиона

Теперь госзнак типа 1А (именно так маркируются квадратные знаки) появился в поправке к ГОСТ 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». С необходимостью таких изменений в Росстандарт обратилась Российская автомобильная ассоциация (РАФ), которая указала, что владельцы японских, американских и некоторых советских ретроавтомобилей были вынуждены использовать различные переходные рамки для крепления таких номеров.

«Наконец-то снято очередное ограничение прав и свобод граждан. С точки зрения безопасности движения установка квадратных номеров ни на что не влияла. В других странах это было разрешено уже давно: мы видели это на автомобилях в Молдавии, Армении, других странах. В России это до сих пор было запрещено по каким-то странным причинам. Но, слава богу, разум возобладал», - прокомментировал зампред комитета классических автомобилей РАФ Петр Шляхин.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: КоммерсантЪ

Фото: Сергей Ведяшкин/ АГН "Москва"

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0