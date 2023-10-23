Квадратным автономерам разрешили висеть спереди машины

ГИБДД больше не будет штрафовать водителей за квадратные номера

С 18 октября 2023 года квадратные номерные знаки можно устанавливать не только сзади, но и спереди автомобиля. Соответствующие изменения в ГОСТ внес Росстандарт. А ГИБДД направила разъяснения в регионы, что теперь водителей не стоит наказывать за нестандартные номерные знаки.

До этого тех, кто ставил квадратные номера, могли оштрафовать или на 500 рублей, или даже на 5 тыс. рублей как за нечитаемые. При этом «квадраты» спокойно распознают камеры, и автомобилисты в случае нарушений штрафы получают.

Теперь госзнак типа 1А (именно так маркируются квадратные знаки) появился в поправке к ГОСТ 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». С необходимостью таких изменений в Росстандарт обратилась Российская автомобильная ассоциация (РАФ), которая указала, что владельцы японских, американских и некоторых советских ретроавтомобилей были вынуждены использовать различные переходные рамки для крепления таких номеров.

«Наконец-то снято очередное ограничение прав и свобод граждан. С точки зрения безопасности движения установка квадратных номеров ни на что не влияла. В других странах это было разрешено уже давно: мы видели это на автомобилях в Молдавии, Армении, других странах. В России это до сих пор было запрещено по каким-то странным причинам. Но, слава богу, разум возобладал», - прокомментировал зампред комитета классических автомобилей РАФ Петр Шляхин.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: Сергей Ведяшкин/ АГН "Москва"