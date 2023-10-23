Аппетиты автодилеров попросили ограничить

Не более 4%: НАС просит ограничить комиссию дилеров за оформление автокредитов

Авторынок России после падения 2022 года постепенно восстанавливается. За 9 месяцев 2023 года в РФ продано более 906 тысяч новых авто, более 4,5 млн - с пробегом.

Не секрет, что большую часть новых автомобилей и значительную часть с пробегом люди приобретают в кредит.

При этом автокредиты обходятся россиянам все дороже, зачастую ставка превышает 18%. И повышение ключевой ставки ЦБ далеко не единственная причина роста цен.

Комиссия за оформление кредита у крупных автомобильных дилеров достигает 9% от размера кредита. Кроме этого, дилеры получают 10% от стоимости реализованных страховых продуктов, 5% — от стоимости автомобиля от официального дистрибьютора, до 50% — от стоимости любых дополнительных товаров и услуг. Все это приводит к резкому росту цен на автомобили.

Да и сам кредит рассчитывается с учетом навязанных продуктов и услуг: страховых продуктов, карт «помощи на дороге», аксессуаров, оборудования и проч., что ведет к дополнительному росту размера кредита на сотни тысяч рублей и, соответственно, к росту комиссии дилера за его оформление.

В НАС считают, что комиссии дилеров должны быть ограничены, так как касаются не только отношений между автодилером и банком. Страдают покупатели, которые вынуждены оплачивать эти поборы.

Так, в автомобильном союзе предлагают ограничить размер комиссии за оформление кредита на «уровне других каналов продаж, где размер комиссии не превышает 4%».

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Источник: Автомобильный союз/Telegram

Фото: Depositphotos