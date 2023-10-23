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Что делать, если машину обокрали – 5 важных пунктов

«За рулем» рассказал о порядке действий владельца в случае кражи из салона авто

На какие только уловки не идут жулики, чтобы проникнуть в салон вашей машины и поживиться деньгами и ценными вещами! «За рулем» рассказал об основных схемах автомобильных воров и о том, как не стать их жертвой. А также – опубликовал простую инструкцию на самый крайний случай, когда неприятность уже случилась.

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Что делать, если обокрали:

  • Если похищены банковские карты, заблокируйте их.
  • Вызывайте полицию по номеру 102 или 112.
  • Пока ждете, внимательно проверьте, что еще пропало.
  • Поищите фото, чеки, квитанции, которые помогут опознать украденные вещи.
  • Дайте показания и напишите заявление.

Последний пункт важен: бывает, что ценные вещи «всплывают» в расследовании совсем другого дела – и это реальный шанс их вернуть.

И еще один совет: внимательно изучите все 7 популярных схем автоворов – тогда не попадетесь!

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Depositphotos

Вашу машину когда-нибудь обворовывали?

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За РулемИннокентий Кишкурно
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