Что делать, если машину обокрали – 5 важных пунктов
«За рулем» рассказал о порядке действий владельца в случае кражи из салона авто
На какие только уловки не идут жулики, чтобы проникнуть в салон вашей машины и поживиться деньгами и ценными вещами! «За рулем» рассказал об основных схемах автомобильных воров и о том, как не стать их жертвой. А также – опубликовал простую инструкцию на самый крайний случай, когда неприятность уже случилась.
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Что делать, если обокрали:
- Если похищены банковские карты, заблокируйте их.
- Вызывайте полицию по номеру 102 или 112.
- Пока ждете, внимательно проверьте, что еще пропало.
- Поищите фото, чеки, квитанции, которые помогут опознать украденные вещи.
- Дайте показания и напишите заявление.
Последний пункт важен: бывает, что ценные вещи «всплывают» в расследовании совсем другого дела – и это реальный шанс их вернуть.
И еще один совет: внимательно изучите все 7 популярных схем автоворов – тогда не попадетесь!
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Фото: Depositphotos
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