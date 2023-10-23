Что делать, если машину обокрали – 5 важных пунктов

«За рулем» рассказал о порядке действий владельца в случае кражи из салона авто

На какие только уловки не идут жулики, чтобы проникнуть в салон вашей машины и поживиться деньгами и ценными вещами! «За рулем» рассказал об основных схемах автомобильных воров и о том, как не стать их жертвой. А также – опубликовал простую инструкцию на самый крайний случай, когда неприятность уже случилась.

Что делать, если обокрали:

Если похищены банковские карты, заблокируйте их.

Вызывайте полицию по номеру 102 или 112.

Пока ждете, внимательно проверьте, что еще пропало.

Поищите фото, чеки, квитанции, которые помогут опознать украденные вещи.

Дайте показания и напишите заявление.

Последний пункт важен: бывает, что ценные вещи «всплывают» в расследовании совсем другого дела – и это реальный шанс их вернуть.

И еще один совет: внимательно изучите все 7 популярных схем автоворов – тогда не попадетесь!

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Фото: Depositphotos