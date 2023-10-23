«Творится невообразимое»: автоэксперт предупредил о росте числа поддельных запчастей
Более 40% автовладельцев за последний год сталкивались с контрафактными запчастями или расходниками. Такие выводы сделали аналитики Национального автомобильного союза (НАС), проведя опрос среди водителей. При этом 57% признались, что с такими проблемами не сталкивались, еще 3% - затруднились с ответом.
Как отметил вице-президент НАС Антон Шапарин, определить подделку по упаковке становится все труднее: иногда качество полиграфии у тех, кто поставил подделки на поток, выше, чем у оригиналов.
Наибольшее количество подделок – на рынке моторного масла.
«С маслами что-то невообразимое творится. Потому что идентичную упаковку, этикетку для масел сделать сегодня не проблема. Раньше у ведущих производителей масел были системы онлайн-проверки подлинности. Сейчас они отключены, эти системы проверки», - предупредил эксперт.
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Источник: КП
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