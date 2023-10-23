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«Творится невообразимое»: автоэксперт предупредил о росте числа поддельных запчастей

Автоэксперт: 40% водителей сталкивались с поддельными запчастями

Более 40% автовладельцев за последний год сталкивались с контрафактными запчастями или расходниками. Такие выводы сделали аналитики Национального автомобильного союза (НАС), проведя опрос среди водителей. При этом 57% признались, что с такими проблемами не сталкивались, еще 3% - затруднились с ответом.

Как отметил вице-президент НАС Антон Шапарин, определить подделку по упаковке становится все труднее: иногда качество полиграфии у тех, кто поставил подделки на поток, выше, чем у оригиналов.

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Наибольшее количество подделок – на рынке моторного масла.

«С маслами что-то невообразимое творится. Потому что идентичную упаковку, этикетку для масел сделать сегодня не проблема. Раньше у ведущих производителей масел были системы онлайн-проверки подлинности. Сейчас они отключены, эти системы проверки», - предупредил эксперт.

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Источник: КП

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