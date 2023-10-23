Спрос россиян на авто китайской марки JAC вырос за два года на 165%

MAED: спрос на машины из Китая вырос в России за последние два года на 336%

Начиная с 2021 года спрос на китайские автомобили в России вырос на 336%. Такую статистику приводят аналитики онлайн-школы в сфере маркетинга MAED (входит в Ultimate Education), результаты исследования есть в распоряжении «Лента.ру».

Отмечается, что данный показатель более чем в три раза превышает итоги исследования за 2021 год. Так, спрос на автомобили марки JAC вырос на 165%, на Geely и Chery – на 124% и 70% соответственно. При этом зафиксировано снижение интереса к продукции западного автопрома, в частности, к Mercedes на 15%, к BMW на 8%, Skoda — на 29%.

Согласно итогам проведенного исследования, с конца 2021 года интерес к китайским автомобилям у россиян вырос на 336%, но при этом общий спрос на машины в целом по Российской Федерации снизился на 11%.

Ранее 64% опрошенных россиян назвали автомобили из Китая достойной альтернативой ушедшим с российского рынка европейским брендам. Чуть менее 60% опрошенных убеждены, что качество китайских производителей в последнее время заметно выросло. Всего за 2022 году автоконцерны из КНР заработали в совокупности 79 млрд рублей, это почти в два раза больше, чем раньше.

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Источник: Lenta.ru