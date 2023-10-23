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Топ-3 самых продаваемых автомобилей на вторичном рынке РФ составили китайские машины

Geely Monjaro возглавил рейтинг самых продаваемых автомобилей в РФ на вторичке

Китайский кроссовер Geely Monjaro назван самым популярным автомобилем на вторичном рынке России по итогам третьего квартала 2023 года. Такие данные по итогам проведенного исследования обнародовали аналитики «Авито Авто».

Средняя стоимость подержанных кроссоверов из Китая в период с июля по сентябрь составила 3,8 млн рублей. Вторым по популярности у россиян стал кроссовер Chery Tiggo (T11), за него в среднем просили 377 тыс. рублей, на третьем месте — седан Lifan Solano, за него в среднем платили 289 тыс. рублей. На четвертом месте Geely Coolray, средний чек которого составил 2 млн рублей, и замыкает топ-5 Lifan Х60 — его средняя цена 400 тыс. рублей.

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Далее в списке идут Geely Emgrand EC7, Changan UNI-K, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Amulet (A15) и Zeekr 001. Согласно данным «Авито Авто», всего за период с июля по сентябрь 2023 года продажи подержанных автомобилей из Китая выросли на 115% в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год, при этом средняя цена автомобилей составила 1,8 млн рублей.

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Источник: Gazeta.ru

Фото: Geely

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За РулемСветлана Тарасенко
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