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На продажу выставили культовый Jeep Grand Cherokee с маленьким пробегом

Grand Cherokee II поколения с пробегом в 60 тысяч км продают за 1,8 млн рублей

В Москве на продажу выставили Jeep Grand Cherokee второго поколения с пробегом чуть более 60 тысяч километров. Надо сказать, что эти внедорожники на российском рынке авто с пробегом не редкость, но найти экземпляр со столь невеликим километражем на одометре весьма затруднительно.

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Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee

Более того, этот Гран Чероки в принципе сравнительно молодой: он выпущен в 2004 году, последнем для этой модели. За минувшее время внедорожник сменил двух владельцев. Под капотом – бензиновый V8 объемом 4,7 литра и мощностью 258 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатым автоматом. Привод, конечно, полный.

Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee

Среди заявленных опций – двухзонный «климат», круиз-контроль, мультируль, электроприводы зеркал, стеклоподъемников и передних сидений (с подогревом и вентиляцией), кожаный салон, пакет электронных ассистентов, 8 подушек безопасности, омыватель фар.

Автомобиль продается автосалоном, представляющим крупную сеть, и в объявлении на классифайде значится, что до октября 2025 года продавец представляет гарантию на машину. С учетом всего вышесказанного цена не выглядит высокой: 1,8 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Auto.ru

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За РулемИннокентий Кишкурно
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