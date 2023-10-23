Для обмана клиентов мошенники подделывают документы и умышленно завышают цену авто

Юрист перечислил 5 схем мошенников для обмана клиентов при продаже автомобиля

Перед приобретением автомобиля обязательно нужно самым тщательнейшим образом проверить его историю. Таким советом с Life.ru поделился адвокат Филипп Наставшев.

В последнее время нечистые на руку дельцы используют различные мошеннические схемы, чтобы обмануть доверчивого покупателя. Чтобы этого не произошло, нужно быть максимально готовым с точки зрения получения информации, подчеркивает собеседник издания.

Основными способами мошенников при продаже авто являются подделка документов, сокрытие дефектов автомобиля, онлайн-мошенничество и неправильная оценка стоимости автомобиля, объясняет Наставшев.

Чаще всего подделкой документов ловкачи пользуются, когда машину нельзя продавать. Что касается скрытых дефектов, этот способ применяется для установки более высокой цены при продаже. Причем дефекты могут быть и серьезными, имеются в виду проблемы с двигателем или трансмиссией, и более мелкие — царапины и вмятины, предупреждает адвокат.

При онлайн-мошенничестве жулики публикуют фиктивные объявления о продаже автомобилей в Сети, чтобы получить предоплату от доверчивых покупателей и исчезнуть. При неправильной оценке стоимости автомобиля мошенники умышленно завышают цену на него, чтобы заработать таким образом на разнице.

Чтобы максимально обезопасить себя от мошенников, Наставшев рекомендует обязательно проверять историю автомобиля. Благодаря этому можно выявить любые несоответствия в документах, узнать о гарантийных случаях, пройденных ТО и другую важную информацию.

Нужно провести тщательный осмотр автомобиля на предмет скрытых проблем, о которых умолчал продавец. Желательно проверить и репутацию самого продавца, если получится. Можно в Сети найти отзывы предыдущих клиентов, подчеркивает Наставшев. При покупке онлайн не следует отправлять предоплату до тех пор, пока вы не убедитесь, что продавец настоящий. Прежде чем покупать новый автомобиль, обратитесь за помощью к профессиональному консультанту — он оценит его стоимость, проверит всю историю и квалифицированно ответит на вопросы, резюмировал адвокат.

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Источник: Life.ru

Фото: Depositphotos