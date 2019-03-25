Жулье у банкомата: как кидают при продаже машины

Самостоятельная продажа подержанного автомобиля — рисковое дело. На рынке существуют различные способы мошенничества. «За рулем» рассказывает об одном из них.

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Рано или поздно в жизни практически любого автовладельца наступает время менять машину. Старую, естественно, нужно продать. Большинство продает самостоятельно, не прибегая к услугам посредников. И сильно рискует.

Автовладелец размещает объявление на интернет-площадках. Предположим, он принципиальный и не хочет продавать машину перекупам или «мутным» типам. То есть проводит отбор покупателей по собственным критериям.

Наконец появляется он. На перекупщика не похож, лицо, так сказать, «славянской национальности», внимательно осматривает автомобиль, задает вопросы, торгуется. Вроде все в порядке и можно ударить по рукам.

Тут же на месте составляется договор купли-продажи. Покупатель готов передать деньги, ведь продавец не хочет «светить» перед банками продажу автомобиля. Чтобы владелец продаваемого автомобиля не сомневался, покупатель предлагает прямо при нем снять деньги с карточки в банкомате. Дескать, и ему так удобнее. Продавец окончательно успокаивается — ведь банкомат не выдаст фальшивые купюры. Эх, знал бы он, как ошибается!

Естественно, при снятии денег человек прикрывает банкомат телом — чтобы никто не узнал PIN-код от карточки. Шуршат купюры, и вот продавец передает деньги. Чаще всего прямо в холле банковского отделения (уголовники специально выбирают выходной день, когда само отделение не работает). Продавец пересчитывает купюры (в подавляющем большинстве случаев номиналом в 5000 руб.) — все четко. Быстро подписывается договор, покупатель уезжает на автомобиле.

А потом оказывается, что практически все купюры — фальшивые. Горе-продавец узнает об этом в магазине или банке. Криминальные элементы задействовали на рынке продажи подержанных автомобилей трюк, который раньше использовался у обменников. Ловкачи подменяют настоящие купюры на фальшивые. Причем на черном рынке именно пятитысячные считаются наиболее схожими с оригиналом (именно поэтому в магазинах порой их очень долго проверяют).

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Как избежать такой ситуации? Самое простое: при покупке нового автомобиля сдать старый в трейд-ин. Цена, которую предложит менеджер, будет на 10–20% ниже среднерыночной. Потери… Можно прибегнуть к помощи комиссионных дилеров, но мошенников и тут достаточно, кроме того, за «парковку» автомобиля у такого дилера придется платить.

При самостоятельной продаже лучше всего обойтись без наличных. Например, переводом средств с одной карты на другую. Здесь тоже существуют риски: некоторые банки (Сбербанк, Райффайзен и ряд других) любят блокировать операции по делу. Потом приходится доказывать, что это не отмыв денег, а банальная оплата товара. Если без наличных средств никак не обойтись, то найдите работающее отделение банка. В большинстве из них за определенную плату можно проверить подлинность купюр. Лучше немного потерять, но быть уверенным в том, что с деньгами все в порядке.

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