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Перечислены нарушения, которые часто фиксируют камеры

ЦОДД: 10% штрафов с камер выписаны за нарушение требований знаков

Столичный ЦОДД перечислил, какие нарушения правил дорожного движения чаще всего фиксировали камеры в Москве за 9 месяцев текущего года.

Ожидаемо, что на превышение скорости приходится более 51% всех зафиксированных дорожными камерами нарушений с начала года. Штраф за это нарушение варьируется от 500 руб. до 5 тыс. руб. в зависимости от величины превышения.

При этом каждая восьмая автомобильная авария с пострадавшими происходит именно по этой причине. Каждый 1 км/ч превышения скорости увеличивает риск смертельных ДТП на 4-5%.

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17% нарушений приходится на несоблюдение требований разметки на дороге.

За разговоры по телефону за рулем, непристегнутый ремень, езду без мотошлема и ближнего света или дневных ходовых огней выписано за отчетный период 10% штрафов. «Умных» камер на дорогах становится все больше.

10% нарушений, зафиксированных камерами, пришлось на нарушение требований знаков и 5% – на проезд по выделенной полосе для общественного транспорта.

В ЦОДД отмечают, что на сегодняшний день в Москве установлено 770 камер. А чтобы аварий в столице становилось меньше, ведомство постоянно работает над улучшением схемы движения, добавляет новые полосы, устанавливает светофоры и организует пешеходные переходы.

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Источник: mos.ru

Фото: Антон Белицкий/ТАСС

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