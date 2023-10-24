Обращение владельцев Volvo за сервисной поддержкой в другие страны не поможет

Теперь официально: Volvo подтвердила отключение онлайн-сервисов в России

Российские владельцы автомобилей Volvo жалуются на неработающее мобильное приложение, а у сервисов теперь нет возможности диагностировать неисправности.

Шведская компания Volvo Cars официально подтвердила, что онлайн-сервисы перестали работать на территории Российской Федерации в фирменных сервисных центрах. Об этом говорится в ответе глобального пресс-офиса шведской марки на запрос ресурса Autonews.ru.

В частности, в официальном сообщении указывается, что Volvo отключила для российских клиентов мобильное приложение Volvo Cars, сервис обмена техническими данными с дилерами марки (TIE), а также систему VIDA, благодаря которой сервисные центры проводили диагностику неисправностей автомобилей и обновляли программное обеспечение автомобилей.

Свое решение шведская компания оправдала требованием соблюдать введенные против РФ санкции со стороны Евросоюза. Отмечается, что ограничения касаются всех автомобилей Volvo, поставленных в нашу страну. И обращение за сервисной поддержкой в другой стране не поможет решению проблемы.

Вопрос — расценивать ли это решение отказом в гарантийном обслуживании, в пресс-службе Volvo оставили без ответа.

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Источник: Autonews.ru

Фото: Unsplash