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Эксперты: за шины марки Kama Alga владельцы Lada Granta заплатят 15 тысяч рублей

Производители шин из Китая прочно заняли места ушедших брендов на рынке РФ

Эксперты издания 74.RU проанализировали рынок шин, сравнили цены и узнали, какие производители заняли место после ухода европейских брендов.

В ходе рейда по шинным магазинам выяснилось, что некоторые производители резины действительно покинули российский рынок, но остались и те, кто работает под прежними вывесками. Некоторые находятся в состоянии ребрендинга, параллельно продаются шины отечественного производства и продукция из Китая.

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Ушли с рынка компании Michelin, Bridgestone, Goodyear и Dunlop. Их продукцию еще можно найти, но по очень высоким ценам. В частности, цена на комплект резины Michelin X-Ice North 4 205/55 R16 стартует от 50 тысяч рублей. Цены у остальных брендов в полтора-два раза дешевле.

Из иностранных брендов производство в РФ сохранили итальянская Pirelli и японская Yokohama. Цена на шипованные Pirelli Formula Ice размерности 205/55 R16 составляет 25 тысяч рублей за комплект, Pirelli Winter Ice Zero 2 — 40 тысяч рублей. Финский бренд Nokian покинул рынок РФ, но его завод во Всеволожске выпускает продукцию, исходя из доступности компонентов.

Теперь марка называется Ikon Tyres, топовая линейка шин Hakkapeliitta и Hakka переименуется в Autograph, а Nordman стал Character. Пока еще в магазинах можно найти «Нордманы» с маркировкой Ikon Tyres, но скоро финский брендинг уйдет окончательно. Комплект фрикционных (нешипованных) шин Nordman RS2 той же размерности 205/55 R16 обойдется примерно в 27 тысяч рублей, а топовая Hakkapeliitta 9 продается за 40–42 тысячи рублей.

Кроме заводов в Омске и Ярославле отечественный производитель Cordiant расширил производство шин за счет активов ушедшего концерна Continental — завода в Калуге и бренда Gislaved. Выпускаются также шины Continental и Matador, но их переименуют. Шипованные Gislaved Nord Frost 200 обойдутся примерно в 26 тысяч рублей за комплект, немного дешевле стоят Cordiant Snow Cross 2..

Нижнекамский завод с брендами Kama и Viatti производит бюджетные линейки шин. Например, резина Viatti Brino Nordica продается по 22–25 тысяч рублей за комплект. Марка Kama Alga является одной из самых дешевых на рынке РФ — комплект шин для Lada Granta размерностью 175/65 R14 стоит примерно 15 тысяч рублей.

На рынке появилось очень много китайских брендов: Sailun, Nankang, Triangle, Linglong, Kaspen, Aplus, Powertra, Vittos, Joyroad, Landsail, Hifly, Roadmarch, Centara, Leao и другие. Свою нишу заняла и компания из Тайваня Maxxis.

Что касается цен, то относительно осени 2022 года они не сильно выросли, более того, на некоторые шины даже снизились. Заметно выросли в цене шины китайских производителей и продукция ушедших марок. В целом за год стоимость резины почти не изменилась. Почувствуют разницу в цене владельцы машин с колесами редкой размерности. И придется раскошелиться за шины топовых брендов — более 60 тысяч рублей, дешевле стоит линейка Nokian (Ikon) Nordman — порядка 40 тысяч рублей за комплект фрикционных шин 265/65 R17, а за бренд Viatti просят чуть менее 30 тысяч рублей.

Источник: 74.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулем
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