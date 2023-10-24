Эксперт: подержанные машины Kia и Hyundai нельзя покупать без эндоскопии

Автоподборщик объяснил, почему при покупке машин на вторичке нужна диагностика

Перед приобретением машины с пробегом нужно обязательно сделать диагностику. Такое мнение «Российской газете» выразил автоподборщик Артем Зайцев.

Рассуждая о том, какие автомобили не стоит покупать, он подчеркнул, что некоторые модели нельзя брать без предварительной диагностики.

Могут возникнуть проблемы в дальнейшем с машинами, у которых априори есть сложности с автоматами: тот же Peugeot с трансмиссией AL4 и двигателем EP6, Renault (DP0). Эти автомобили простые, ремонтопригодные, но у них абсолютно нет нормального ресурса.

«Там все бежит, течет, много просчетов в агрегате. Поэтому Пежо и Рено с этими коробками лучше не брать. Конечно, у кого-то эти машины могут ходить, но у многих они просто высасывают деньги», — констатирует собеседник издания.

У китайских копий RAV4 — Chery Tiggo 11 и Hover – кузов очень сильно подвержен гниению. Такие машины, как Kia Cerato, Kia Optima, Hyundai ix35, Kia K5, Kia Sportage, нельзя приобретать без эндоскопии, подчеркивает Зайцев.

Корейские моторы страдают задирами — это характерные повреждения поверхностей трущихся деталей силового агрегата, прежде всего стенок цилиндров, которые находятся в непосредственном контакте с поршнями. У некоторых силовых агрегатов этих марок появляются проблемы при пробеге до 100 тысяч км.

Поэтому такие автомобили перед покупкой лучше проверить на диагностику двигателя. В заключение Зайцев отметил, что у людей, приобретающих машину с пробегом, основной проблемой является желание купить автомобиль выше классом и подешевле.

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Источник: rg.ru

Фото: Depositphotos