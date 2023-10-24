Покупатель Chevrolet Niva отсудил крупную сумму за навязанные услуги

Клиент автосалона выиграл суд и получил компенсацию за навязанные услуги

Житель Кемеровской области в декабре 2022 года приобрел в кредит автомобиль Chevrolet Niva в одном из автосалонов Новосибирска. Однако в договор кредита были включены дополнительные услуги, на которые покупатель сначала не обратил внимания, а потом счел их неактуальными и ненужными.

Согласно договору, московская компания обязалась в течение семи лет предоставлять автовладельцу ряд услуг, включая замену колес, доставку топлива, аккумуляторную зарядку, запуск двигателя, а также эвакуацию автомобиля в случае ДТП и срабатывания системы ГЛОНАСС. Клиенту также была обещана круглосуточная юридическая, техническая и иная поддержка.

Стоимость договора составляла 180 тысяч рублей и была включена в сумму кредита.

Мужчина осознал, что ему были навязаны ненужные услуги, только через полтора месяца после сделки и после этого дважды обращался к руководству московской компании с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги. Тем более, что ни одной из допуслуг он так и не воспользовался и фактически даже не получил доступ к электронной карте, которая давала возможность это сделать.

Оба его письма остались без ответа, и мужчина обратился в Мариинский городской суд. Решение суд вынес в пользу клиента и присудил ему компенсацию в размере более 288 тысяч рублей, включая возмещение морального вреда, проценты за использование денег, а также штраф за невыполнение обязательств перед покупателем автомобиля.

Таким образом, выиграв судебный процесс, клиент автосалона получил значительную компенсацию за навязанные допуслуги.

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Источник: «Российская газета»

Фото: Depositphotos