Новый Volkswagen Passat – вы можете его купить
Начались продажи нового поколения Volkswagen Passat, причем в Китае, откуда автомобиль будет поставляться в Россию по схеме параллельного импорта.
Новинка получила топовую версию 380TSI Elite Edition, которая оснащена двигателем 2.0T мощностью 220 л.с. и множеством интеллектуальных технологий.
Версия 280TSI Elite edition получила панорамный люк, сенсорные светильники, передние сиденья с электрической регулировкой в 12 направлениях и вентиляцией сидений. Также у кресел появились новые удобные для сна подголовники.
Стоимость нового VW Passat в Китае составляет от 181 900 до 243 300 юаней или от 2,35 млн до 3,14 млн рублей.
При поставках в Россию автомобиль окажется примерно в два раза дороже – 4,7-6,28 млн рублей.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Фото: Volkswagen
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости