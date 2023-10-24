Новый Volkswagen Passat – вы можете его купить

Новый VW Passat привезут в Россию – сколько он будет стоить

Начались продажи нового поколения Volkswagen Passat, причем в Китае, откуда автомобиль будет поставляться в Россию по схеме параллельного импорта.

Новинка получила топовую версию 380TSI Elite Edition, которая оснащена двигателем 2.0T мощностью 220 л.с. и множеством интеллектуальных технологий.

Volkswagen Passat

Версия 280TSI Elite edition получила панорамный люк, сенсорные светильники, передние сиденья с электрической регулировкой в 12 направлениях и вентиляцией сидений. Также у кресел появились новые удобные для сна подголовники.

Стоимость нового VW Passat в Китае составляет от 181 900 до 243 300 юаней или от 2,35 млн до 3,14 млн рублей.

При поставках в Россию автомобиль окажется примерно в два раза дороже – 4,7-6,28 млн рублей.

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Фото: Volkswagen