Крепкий кузов, недорогое ТО: хороший кроссовер за 1,1 млн рублей
Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о кроссоверах с пробегом по цене до 1,5 млн рублей, к которым особый интерес на вторичном рынке. Один из «лакомых кусков» – это Ford EcoSport. С некоторыми оговорками, конечно.
Цены на Экоспорт с пробегом сейчас – от 1,1 до 1,5 млн рублей. Есть полноприводные версии, но только с мотором 2.0 и на механике. У большинства машин 6-ступенчатый преселективный робот, который ставился и на Фокус. А вот полноценный автомат появился у Экоспорта только в 2018-м.
Мнение эксперта
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
— На вторичке доминирует версия с мотором 1.6 (122 л.с.) и роботом 6DCT250 с двойным сухим сцеплением. Двигатель нормальный, а робот, также знакомый нам по Фокусу, прославился непредсказуемым поведением. Может захандрить или выйти из строя при любом пробеге. Многие экземпляры без запинок отходили 150 тысяч км, но чаще к этому моменту агрегат уже бывал в ремонте.
К 2014 году излечили главную болячку – блок управления (TCM). Течи сальников, от которых загрязняются диски сцепления, остались. И износ узла сцепления по-прежнему идет быстрее, чем хочется. А по железу конструкция крепкая - выдерживает 200-300 тысяч км.
Покупка Экоспорта с роботом таит элемент романтики – при беглом знакомстве сложно оценить истинное состояние агрегата.
С механической коробкой модель годна с любым мотором. Двухлитровый (140 л.с.) предпочтительнее. И тянет прекрасно, и ресурс огромный, в зоне повышенного риска только катушки зажигания и топливный насос.
Оснащен EcoSport по-европейски. Кузов отлично противостоит коррозии. Дорожный просвет 200 мм даже великоват для машины, задуманной как городская. Багажник скромен. Недостатки отчасти компенсируются невысокими затратами на ТО, и острого дефицита расходников нет.
Но есть те, кому Ford EcoSport не нравится в принципе. Им мы предлагаем взглянуть на другие варианты в этой ценовой категории.
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Отзывы о Ford Ecosport (3)
Год выпуска: 2018 (почему-то невозможно задать этот год через выпадающий список на сайте), обновленная версия. Полный привод, высокий клиренс, классический автомат, логичная работа полного привода, превосходная управляемость, хороший разгон, удобная посадка, прекрасная эргономика водительского места, удобное управление голосом телефона и мультимедийной системы.
Слегка укороченные щётки лобового стекла (и отсюда неполная зона очистки), микроскопический дисплей бортового компьютера.
Приобрели чуть менее полугода назад EcoSport 4AW AT 2.5 бензин, 150 л.с. До этого был опыт эксплуатации нескольких европейских и японских машин (включая паркетники), а также Ford Kuga. По ощущению управление обновленным EcoSport близко к Куге. Отличная управляемость, есть ощущение связи с колесами. Едет и дорогу держит практически так же уверенно, как Куга, лишь в сильной колее или на серьезных неровностях заметно, что база короче. Во время снежного месива на дорогах в абсолютно нечищенном СПб этой зимой отлично показал себя полный привод, нигде не было проблем с преодолением снежных завалов. Расход в городе примерно 10-11 л, на трассе 7-8 л на 95 бензине. Для водителя с ростом 190 см посадка, обзорность и эргономика -- превосходны. Удобно наличие вывода USB-разъема вверху лобового стекла для питания регистратора. Багажник относительно небольшой, но при необходимости задние сиденья легко складываются и можно загрузить достаточно вещей. Из-за того, что запаска находится на задней двери (бразильские корни), дверь открывается вбок влево, нужно следить, чтобы не задеть сзади стоящий автомобиль на парковке -- к этому привыкаешь быстро. Маленький убогий дисплейчик бортового компьютера (при наличии основного большого мультимедийного дисплея), укороченные щётки лобового стекла (и уменьшенные зоны очистки), отсутствие верхних ручек в салоне -- из разряда "экономии на спичках". Невозможно объяснить все это иначе, как желанием подчеркнуть "бюджетность" (хотя автомобиль не такой уж и дешевый) или более низкий по отношению к Куге статус.