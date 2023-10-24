Крепкий кузов, недорогое ТО: хороший кроссовер за 1,1 млн рублей

«За рулем» назвал оптимальные для покупки версии Ford EcoSport с пробегом

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о кроссоверах с пробегом по цене до 1,5 млн рублей, к которым особый интерес на вторичном рынке. Один из «лакомых кусков» – это Ford EcoSport. С некоторыми оговорками, конечно.

Ford EcoSport

Цены на Экоспорт с пробегом сейчас – от 1,1 до 1,5 млн рублей. Есть полноприводные версии, но только с мотором 2.0 и на механике. У большинства машин 6-ступенчатый преселективный робот, который ставился и на Фокус. А вот полноценный автомат появился у Экоспорта только в 2018-м.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— На вторичке доминирует версия с мотором 1.6 (122 л.с.) и роботом 6DCT250 с двойным сухим сцеплением. Двигатель нормальный, а робот, также знакомый нам по Фокусу, прославился непредсказуемым поведением. Может захандрить или выйти из строя при любом пробеге. Многие экземпляры без запинок отходили 150 тысяч км, но чаще к этому моменту агрегат уже бывал в ремонте.

К 2014 году излечили главную болячку – блок управления (TCM). Течи сальников, от которых загрязняются диски сцепления, остались. И износ узла сцепления по-прежнему идет быстрее, чем хочется. А по железу конструкция крепкая - выдерживает 200-300 тысяч км.

Покупка Экоспорта с роботом таит элемент романтики – при беглом знакомстве сложно оценить истинное состояние агрегата.

С механической коробкой модель годна с любым мотором. Двухлитровый (140 л.с.) предпочтительнее. И тянет прекрасно, и ресурс огромный, в зоне повышенного риска только катушки зажигания и топливный насос.

Оснащен EcoSport по-европейски. Кузов отлично противостоит коррозии. Дорожный просвет 200 мм даже великоват для машины, задуманной как городская. Багажник скромен. Недостатки отчасти компенсируются невысокими затратами на ТО, и острого дефицита расходников нет.

Но есть те, кому Ford EcoSport не нравится в принципе. Им мы предлагаем взглянуть на другие варианты в этой ценовой категории.