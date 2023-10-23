Самые дешевые кроссоверы-пятилетки – 5 моделей чуть дороже миллиона

Кроссоверы до 1,5 миллионов рублей, к которым особый интерес на вторичке

На вторичном рынке необъяснимый бум. При общем росте продаж подержанных машин (на 24%) наблюдается также и бешеный рост цен – на 39% в годовом выражении и на 5% только за один сентябрь.

Наивысший прирост стоимости коснулся машин старше 10 лет, в наименьшей степени зацепив сегмент 4-6 лет. Однако средняя цена сделки в этом сегменте достигла впечатляющих значений – 2,5 млн рублей.

Дороговизна побуждает к более тщательному выбору моделей и даже отдельных модификаций. Можно ли найти намного дешевле кроссовер возрастом 5-6 лет с пробегом около 100 тысяч км? За 1,0-1,5 млн рублей и без особого риска приобрести нечто непотребное?

Lifan X60

Цена: 0,8-1,2 млн рублей. Не особо зависит от пробега – есть машины, едва разменявшие 50 тысяч км, и есть уехавшие под 150 тысяч км.

Полного привода у X60 нет, и вообще выбор агрегатов скудный: единственный мотор 1.8 (128 л.с.) в сочетании с механикой либо вариатором, причем вариатор редок.

Типичный китайский бюджетник: щедро оснащен, «шумка» и управляемость посредственные, немало слабых мест.

Двигатель неплох – доработанный тойотовский с распределенным впрыском и цепным приводом ГРМ. Приемлет АИ-92. Основной проблемой называют высокий угар масла из-за залегания колец. Также часто выходят из строя фазорегуляторы. Тепловые зазоры требуют регулировки. По нынешним временам типичный характер.

Механическая коробка ко второму рестайлингу (2016 год) прошла ряд доработок – перестал трескаться корпус, внедрили усиленный узел сцепления. Остались вопросы к ресурсу подшипников первичного вала и дифференциала, но 150 тысяч км они обычно выдерживают.

Вариатор VT2 (исходно – бельгийский, при участии ZF) не хуже массовых японских. Но к нему намного сложнее найти запчасти – производят его в Китае. В любом случае это не гидроавтомат, и результат износа ощущается в районе 100 тысяч км. А к 150 тысячам настает момент, когда ремонт нерентабелен.

По отзывам владельцев, мелкие поломки у Лифана часты и разнообразны. Отваливаются ручки, лопаются шланги, в жару отказывает регулятор давления топлива, в морозы – бензонасос. Ну и самое неприятное – кузов быстро ржавеет изнутри и снаружи. Зато недорого!

Renault Duster

Цена: от 1,0 млн рублей. Есть и дешевле, но после такси с пробегом 400 тысяч км. Полный и передний привод почти по одной цене. Версия 2.0 с гидроавтоматом значительно дороже – либо столько же, но пробег под 200 тысяч км.

Был и остается самым практичным выбором для тех, кто не нуждается в обилии модной электроники. Главное, что ездит.

За те же 1,1-1,2 млн доступны клоны Дастера — Nissan Terrano и Renault Kaptur с более модным кузовом. Kaptur интереснее оснащен, и в переднеприводной версии младший мотор 1.6 (114 л.с.) у него дружит с вариатором.

Jatco JF015E – пожалуй, самый хлипкий среди всех вариаторов. При пробеге около 100 тысяч км можно ожидать дорогостоящего ремонта.

Если нужен именно Kaptur, лучше искать вариант 2.0 (143 л.с.) с обычным автоматом – та же комбинация, что у Дастера. Автомат тоже не идеален, но служит вдвое дольше, чем CVT – при схожих тратах на обслуживание.

Duster досконально изучен и описан, нет смысла детально разбирать его по косточкам. Среди двигателей провальных нет. Все они с мелкими заморочками, зато с большим ресурсом.

Подвеска изумительная по балансу энергоемкости и управляемости. Кузов достойно сопротивляется коррозии. Можно ли считать недостатками простецкое оснащение и репутацию модели как «совсем бюджетной»? Зависит от индивидуальных предпочтений.

Ford EcoSport

Цена: 1,1-1,5 млн рублей. Полный привод есть, но лишь в комбинации с мотором 2.0 и механической коробкой, что к лучшему. Гидроавтомат появился только в 2018-м.

На вторичке доминирует версия с мотором 1.6 (122 л.с.) и роботом 6DCT250 с двойным сухим сцеплением. Двигатель нормальный, а робот, также знакомый нам по Фокусу, прославился непредсказуемым поведением. Может захандрить или выйти из строя при любом пробеге. Многие экземпляры без запинок отходили 150 тысяч км, но чаще к этому моменту агрегат уже бывал в ремонте.

К 2014 году излечили главную болячку – блок управления (TCM). Течи сальников, от которых загрязняются диски сцепления, остались. И износ узла сцепления по-прежнему идет быстрее, чем хочется. А по железу конструкция крепкая - выдерживает 200-300 тысяч км.

Покупка Экоспорта с роботом таит элемент романтики – при беглом знакомстве сложно оценить истинное состояние агрегата.

С механической коробкой модель годна с любым мотором. Двухлитровый (140 л.с.) предпочтительнее. И тянет прекрасно, и ресурс огромный, в зоне повышенного риска только катушки зажигания и топливный насос.

Оснащен EcoSport по-европейски. Кузов отлично противостоит коррозии. Дорожный просвет 200 мм даже великоват для машины, задуманной как городская. Багажник скромен. Недостатки отчасти компенсируются невысокими затратами на ТО, и острого дефицита расходников нет.

Hyundai Creta

Цена стартует от 1,3 млн и уходит за 2,0 млн рублей. За 1,4-1,5 млн попадаются и машины с автоматом, но только с младшим мотором 1.6. Полноприводные версии, как правило, дороже 1,5 млн.

На востребованность Креты не влияет даже история с задирами у моторов 1.6 (123 л.с.) и 2.0 (149 л.с.). Однако задирам на малых пробегах подвержены далеко не все агрегаты – по грубым оценкам, один из десяти. Напрашивается вывод, что связаны они с неверными действиями владельцев. Или бензин заливали неудачный и угробили нейтрализатор, или зимой гоняли без прогрева, или экономили на замене масла.

Как бы там ни было, модель чертовски популярна, тем более что никаких вариаторов и роботов у Креты нет – нормальный гидроавтомат и механическая коробка, надежные и долгоиграющие.

Недостатки тоже есть. На многих машинах стремительно ржавеет задняя дверь и рамки передних, слабоваты шлицы раздатки у версий 4х4, быстро закисают болты сход-развала. Но массовых внезапных поломок не выявлено, если не считать таких мелочей, как, например, датчики давления в шинах.

Подвеска крепкая, салон просторный, просвет 190 мм, багажник почти 400 л. А быстро теряющие товарный вид материалы отделки – это компенсация за разумные на фоне «немцев» и «японцев» цены.

Nissan Qashqai

Цена также стартует от 1,3 млн рублей, но основная масса предложений – от 1,6 млн и дороже. Полный привод значительно дороже переднего, так как часто сочетается с богатыми комплектациями.

Около 80% Кашкаев 2016-2017 годов – с вариаторами. Гидроавтомата нет. Младший мотор 1.2 (115 л.с.) сочетается с Jatco JF015E, двухлитровый (144 л.с.) – с JF016E, дизель 1.6 (130 л.с.) – с JF017E.

Свойства и характер у всех CVT схожие. В теории выдерживают 200 тысяч км, на практике первые ремонтные вмешательства требуются гораздо раньше – обычно в районе 100-150 тысяч км. Нередко и еще раньше. Ремонт дорог, некоторые запчасти сложно найти.

Тем не менее, на продажи это не влияет – Qashqai уверенно берут в любой версии, даже с мотором 1.2. А зря: он четырехцилиндровый, но с прямым впрыском и турбонаддувом, что порождает быстрый нагар в цилиндрах, высокий расход масла и растяжение цепи ГРМ к 100 тысячам км. При скромном заявленном ресурсе в 200 тысяч км. И не приемлет АИ-92.

Старый добрый атмосферник 2.0 намного предпочтительнее, хотя масложор постепенно развивается и у него. Сочетание с МКП – самое беспроблемное и недорогое в обслуживании, к тому же привод только передний. Но таких машин на рынке крайне мало.

Дизельные Кашкаи дороги – 1,6-1,8 млн рублей и не вписываются в наш бюджет. Да и нужен ли дизель? При таких ценах на солярку ничего не сэкономишь.

В остальном простая по конструкции машина без серьезных болячек, с просветом под 200 мм, нормальным багажником и достаточно стойким к ржавчине кузовом.

Можно еще посмотреть

Мы не упомянули еще несколько «китайцев» – в частности, Chery Tiggo 2, Zotye T600, Changan CS35. По цене все они чуть дороже Лифана X60. Концептуально родственны: богатое для бюджетников оснащение, привод только передний, материалы салоны дешевые, мелких поломок много, ржавчина появляется быстро.

У Zotye T600 оба мотора наддувные, младший дружит только с МКП, старший – только с роботом. Tiggo 2 и Changan CS35 в этом смысле лучше – простые атмосферники с несложными трансмиссиями.

У Tiggo, например, древний четырехступенчатый автомат DP2 – такой же, как у Дастера. Если изучать упомянутые владельцами поломки и недуги, наиболее цельным выглядит Changan CS35.

Почти по всем китайским моделям того периода был и остался дефицит запчастей – расплата за скромные продажи. С этой точки зрения лучше предпочесть модели, проданные сотнями тысяч, и марки с самой развитой (в прошлом) сервисной сетью.

Многие ремонтные фирмы сохранили «узкую специализацию» по маркам. Проверенный сервис для Renault и Hyundai найти проще, чем для китайской машины.

Кстати, Lifan прекратил выпуск автомобилей три года назад. А ныне упразднен уже и сам бренд Lifan. В нынешние времена при выборе на вторичке такие нюансы полезно учитывать.

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