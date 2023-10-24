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Штраф за езду на летней резине зимой – в нем нет смысла

Инспекторов нет, камеры не могут: штрафовать за летнюю резину зимой некому

Автоэксперты считают бесполезной идею со штрафами за не соответствующую сезону резину. Просто потому, что некому ее выявлять - инспекторов ДПС на дороге осталось мало, а камеры это делать не способны.

Раньше, напомнили эксперты, летнюю резину зимой выявляли при проведении техосмотра, но сейчас легковые автомобили проходят его, лишь если они проданы и им более четырех лет — то есть редко.

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Поэтому правоприменительная практика этого наказания сомнительна. Да и инспектор на глазок издалека сезонность покрышек не установит. Сделать это можно только в ходе массового рейда. Поэтому закон хотя и правильный, но бесполезный.

Автоматизация этого процесса также сомнительна, так как требует вмешательства человека и может осуществляться только вручную. При этом действующие правила не позволяют инспекторам проверять техническое состояние автомобиля на дорогах. Это означает, что необходимы специальные рейды, где присутствует квалифицированный специалист из системы Госавтоинспекции. Только он способен провести измерения глубины протектора и определить вид резины.

Источник: РИА Новости

Фото: Александр Щербак/ТАСС

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