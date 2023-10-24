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Такие авто на учет не поставят: 6 признаков, которые вызовут подозрение у инспектора

Эксперт озвучил, какие машины отправят на экспертизу перед постановкой на учет

Автомобилисты знают, что есть ряд ограничений, которые не позволят поставить машину на регистрационный учет в ГИБДД. Большинство из них – такие как автомобили с переделками или находящиеся в залоге – хорошо известны. Но подозрения инспектора ГИБДД могут вызвать и другие, не такие очевидные вещи, предупредил руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

Так, скорее всего, гарантированного отправят на экспертизу машины со следами кузовного ремонта и вторичной окраски, автомобили со ржавчиной на VIN-номере, а также прибывшие из других регионов. Также дополнительные вопросы могут вызвать модели, которые находятся вверху рейтинга угонов.

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Не поставят на учет и отправят на исследование и автомобиль, у которого отсутствует маркировочная табличка (даже дублирующая) или ржавый кузов, что затрудняет идентификацию.

Под подозрением сотрудников ГИБДД, как правило, также оказываются машины с утраченными или недавно восстановленными после утери документами, предупредит автокриминалист.

Источник: Газета.ru

Фото: Александр Авилов/ АГН «Москва»

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