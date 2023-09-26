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Придется ждать: законодатели отклонили важный для автомобилистов законопроект

Снять авто с учета в день продажи не получится: Госдума отложила законопроект

Автовладельцы пока не смогут подать заявление в ГИБДД о снятии машины с учета сразу после ее продажи. Рассмотрение законопроекта, который разрешает такие действия, Госдума перенесла на неопределенный срок.

Сейчас новый собственник имеет по закону 10 дней, чтобы перерегистрировать транспортное средство на себя. При этом все это время прежнему владельцу могут приходить штрафы с камер за нарушения ПДД, которые он не совершал.

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Инициатор нововведения, глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, в своем предложении обратил внимание, что бывший автовладелец должен иметь право снять машину с учета сразу после совершения сделки купли-продажи. Правда, речь шла только о сделках, проведенных через портал госуслуг или заверенных нотариально.

Также законопроектом предлагается отменить обязанность предъявления полиса ОСАГО при постановке машины на учет. Но ни то, ни другое депутаты пока рассматривать не готовы.

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Источник: ТАСС

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

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