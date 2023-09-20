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Новые правила регистрации транспортных средств – уже скоро

Госдума усложнит правила госрегистрации транспортных средств

В России грядет изменение действующих правил государственной регистрации транспортных средств. Соответствующий законопроект внес глава комитета Евгений Москвичев («Единая Россия»), документ могут рассмотреть уже в конце сентября.

В частности, поправки к закону о государственной регистрации транспортных средств позволят гражданину снять с учета машину в тот же день, что он ее продал, если договор купли-продажи оформлен через «Госуслуги» или с помощью нотариуса. Напомним, сейчас это можно сделать не ранее чем через десять дней с момента сделки.

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Если договор оформлен в простой письменной форме – все останется по-старому. То есть через десять дней после продажи нужно будет лично явиться в ГИБДД.

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По новым правилам, при постановке машины на учет не нужно будет предъявлять полис ОСАГО. Ведь регистрация автомобиля не означает автоматически, что на нем сразу же будут ездить. Этот пункт вызвал многочисленную критику, так как сужает охват «подконтрольных лиц». Но Москвичев напомнил, что остаются планы ввести автоматический контроль с помощью видеокамер за наличием полисов ОСАГО. Кроме того, никто не мешает инспекторам проверять автогражданку при остановке автомобиля.

Законопроектом также планируется разрешить регистрировать машины, объявленные в международный розыск через Интерпол (сегодня запрещено). Это нужно, чтобы не ущемлять права жителей новых регионов, чьи автомобили неправомерно выставляются украинской стороной в розыск. Детали процедуры МВД опубликует позже.

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Источник: «Коммерсант»

Фото: Сергей Ведяшкин/ АГН "Москва"

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За РулемАлексеева Елена
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