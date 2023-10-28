Искусственный интеллект ChatGPT теперь используют и в авто
Компания DS Automobiles стала первым автопроизводителем в Европе, который успешно интегрировал искусственный интеллект ChatGPT в свою систему распознавания речи. Программа искусственного интеллекта доступна в сочетании с системой Iris для всех моделей серий DS 3, DS 4, DS 7 и DS 9 и предлагает новые возможности в области голосового взаимодействия.
Например, технология способна по запросу подсказать достопримечательности во время путешествия, перечислить произведения, выставленные в парижском Лувре, придумать викторину на любую тему или сгенерировать сказку для детей, чтобы сделать их поездку более увлекательной.
В течение шестимесячного пилотного этапа функция искусственного интеллекта будет бесплатно предложена первым 20 тысячам владельцев указанных моделей и станет доступна через облачные сервисы. Это специальное предложение для пользователей будет действительно до 29 февраля 2024 года.
Справка
ChatGPT — чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный в режиме диалога отвечать на запросы пользователей практически на всех языках и по различным предметным областям. С ноября 2022 года пользователям был открыт свободный доступ к ChatGPT для сбора обратной связи.
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Источник, фото: auto-medienportal.net
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