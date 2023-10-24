Заводы Ford, Stellantis и GM захлестнула волна забастовок на фоне массовых сокращений

Хачатурян: будет передел мирового авторынка в пользу азиатских производителей

США сотрясают массовые сокращения практически во всех отраслях экономики. Теперь эта участь настигла и автопроизводителей. Первый случай одновременной забастовки на предприятиях «большой детройтской тройки» и один из крупнейших в современной истории США произошел 15 сентября.

Речь идет о забастовке на заводах General Motors, Stellantis и Ford, в которой приняли участие более 18 тысяч человек, она охватила сразу 38 предприятий. Бастующие требовали повысить зарплаты с учетом инфляции, а также сократить рабочую неделю до 32 часов.

На прошлой неделе, 17 октября, Ford анонсировал второй этап сокращений, планируется сокращение 1,2 тысячи сотрудников. Руководство объяснило свое решение «многочисленными проблемами», включая логистику продаж и проверку качества автомобилей после перезапуска сборки в августе. Stellantis и General Motors заявили о новых увольнениях 9 и 10 октября. Всего с начала забастовки Ford уволил примерно 2,5 тысячи рабочих, GM — около 2,3 тысячи, Stellantis — менее тысячи.

Доцент департамента стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян выделил три ключевые причины массовых сокращений у западных автопроизводителей. К ним относятся общемировая тенденция к сокращению спроса как следствие снижение доходов населения и общего экономического спада на фоне пандемии. Разрыв цепочек поставок комплектующих на фоне закрытия авиасообщения между ЕС, США и РФ, а также потеря российского рынка.

«Именно эти тенденции будут определять состояние западных автопроизводителей до конца 2023-го и в 2024 году», — убежден эксперт.

Очевидно, что кризис коснулся именно западных производителей, констатирует Хачатурян. Китайских автопроизводителей, например, эти проблемы не коснулись, автопром КНР вообще по итогам 9 месяцев обогнал Японию и стал ведущим мировым экспортером с показателем 3,388 млн автомобилей.

Вполне вероятно, что риск рецессии в США и проблемы в экономике ЕС станут причиной еще большего снижения производства автомобилей, поэтому сокращение персонала продолжится, убежден эксперт. Будет передел рынка в пользу азиатских и главным образом китайских автопроизводителей, при этом доля влияния на процессы рынка со стороны американского и европейского автопромов сократится, резюмировал Хачатурян.

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Источник: Ko.ru

Фото: AP/TASS