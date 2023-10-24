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Заводы Ford, Stellantis и GM захлестнула волна забастовок на фоне массовых сокращений

Хачатурян: будет передел мирового авторынка в пользу азиатских производителей

США сотрясают массовые сокращения практически во всех отраслях экономики. Теперь эта участь настигла и автопроизводителей. Первый случай одновременной забастовки на предприятиях «большой детройтской тройки» и один из крупнейших в современной истории США произошел 15 сентября.

Речь идет о забастовке на заводах General Motors, Stellantis и Ford, в которой приняли участие более 18 тысяч человек, она охватила сразу 38 предприятий. Бастующие требовали повысить зарплаты с учетом инфляции, а также сократить рабочую неделю до 32 часов.

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На прошлой неделе, 17 октября, Ford анонсировал второй этап сокращений, планируется сокращение 1,2 тысячи сотрудников. Руководство объяснило свое решение «многочисленными проблемами», включая логистику продаж и проверку качества автомобилей после перезапуска сборки в августе. Stellantis и General Motors заявили о новых увольнениях 9 и 10 октября. Всего с начала забастовки Ford уволил примерно 2,5 тысячи рабочих, GM — около 2,3 тысячи, Stellantis — менее тысячи.

Доцент департамента стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян выделил три ключевые причины массовых сокращений у западных автопроизводителей. К ним относятся общемировая тенденция к сокращению спроса как следствие снижение доходов населения и общего экономического спада на фоне пандемии. Разрыв цепочек поставок комплектующих на фоне закрытия авиасообщения между ЕС, США и РФ, а также потеря российского рынка.

«Именно эти тенденции будут определять состояние западных автопроизводителей до конца 2023-го и в 2024 году», — убежден эксперт.

Очевидно, что кризис коснулся именно западных производителей, констатирует Хачатурян. Китайских автопроизводителей, например, эти проблемы не коснулись, автопром КНР вообще по итогам 9 месяцев обогнал Японию и стал ведущим мировым экспортером с показателем 3,388 млн автомобилей.

Вполне вероятно, что риск рецессии в США и проблемы в экономике ЕС станут причиной еще большего снижения производства автомобилей, поэтому сокращение персонала продолжится, убежден эксперт. Будет передел рынка в пользу азиатских и главным образом китайских автопроизводителей, при этом доля влияния на процессы рынка со стороны американского и европейского автопромов сократится, резюмировал Хачатурян.

Источник: Ko.ru

Фото: AP/TASS

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