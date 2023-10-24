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Аттракцион неслыханной щедрости: дилеры готовят скидки на автомобили к новому году

Дилеры готовят для россиян новогодние скидки и спецпредложения на фоне роста цен

Несмотря на повышающиеся цены на автомобили, дилеры намерены порадовать россиян новогодними скидками на машины. Об этом «Газета.Ru» узнала от представителей холдингов «Автодом» и «АвтоСпецЦентр».

На российском автомобильном рынке в настоящее время образовался определенный дефицит автомобилей, к тому же цены демонстрируют рост. Но дилеры все равно готовят для потребителей скидки и различные спецпредложения.

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Отвечая на вопрос о праздничных скидках, директор по коммуникациям группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина подчеркнула, что изменения цен никак не влияют на эти бонусы.

«Официальные дилеры реализовывают долгосрочные программы лояльности, несмотря на реструктуризацию автомобильного рынка», — подчеркивает собеседница издания.

Цены на автомобили вырастут в четвертом квартале текущего года примерно на 10-20%, уточнял ранее генеральный директор «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. Он прогнозирует, что потенциальные продажи новых машин в России за весь 2023 год могут составить до одного миллиона единиц, несмотря на рост цен. Этот показатель на 25% больше, чем по итогам прошлого года.

Стоимость нового автомобиля в РФ в августе 2023 года составила 3,1 млн рублей, это максимальный показатель за все время. Сразу 15 марок подорожали в августе, такого не наблюдалось с мая прошлого года. В первой половине сентября выросли цены на девять марок, во второй половине месяца цены стабилизировались.

Источник: Gazeta.ru

Фото: Depositphotos

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