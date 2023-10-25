Состоятельные россияне чаще всего покупают Bentley и Lamborghini

Автостат: в России за девять месяцев продажи люксовых автомобилей выросли на 23%

Согласно итогам исследования аналитиков «Автостата», в период с января по сентябрь текущего года в России было продано 340 новых автомобилей сегмента Luxury. Этот показатель на 23,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Специалисты аналитического центра в своем исследовании использовали данные компании «Паспорт промышленный консалтинг» и учли показатели собственной сегментации рынка. В ходе исследования выяснилось, что почти треть всего объема продаж люксовых машин принадлежит бренду Bentley — 32,6%. На марку Lamborghini пришлось 25,6%. Их показатели за 9 месяцев составили 111 и 87 реализованных экземпляров соответственно.

Автомобили Rolls-Royce заняли порядка 18% рынка в сегменте, их было продано 60 экземпляров. Итальянский бренд Maserati занимает четвертую позицию по показателям c результатом 39 проданных машин. Затем идут Ferrari — 35 единиц и Aston Martin — 8 единиц.

В модельном рейтинге лидерами продаж стали Lamborghini Urus и Bentley Bentayga с почти одинаковыми показателями — 74 и 72 автомобиля соответственно. Затем идут Rolls-Royce Cullinan (44 шт.), а замыкают топ-5 моделей Bentley Continental GT с показателями 23 проданных автомобиля и новичок Maserati Grecale, на его счету 21 единица.

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Источник: Autostat.ru

Фото: Unsplash