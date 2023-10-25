Названы 3 ключевых критерия зимних шин, по которым ГИБДД оштрафует водителей

Эксперты рассказали, к чему может привести экономия на зимних шинах

Растущие расходы на содержание автомобиля вынуждают водителей экономить, и на шинах в том числе. Но не многие автовладельцы знают, что такой подход чреват штрафами со стороны ГИБДД.

Речь идет о тех случаях, когда владелец машины убежден, что, если одна из пар шин износилась, то вторая, по его мнению, в пригодном состоянии и может прослужить еще какое-то время. Поэтому в целях экономии автомобилисты зачастую меняют не все четыре шины, а только одну пару.

Причем обе пары могут состоять как из шипованной, так и нешипованной резины. Стоит помнить, что согласно Правилам дорожного движения, на автомобиле должны быть установлены одновременно только шипованные или только нешипованные шины. Если сотрудник ДПС обнаружит нарушение в этой части, он составит протокол согласно статье 12.5 КоАП РФ. Размер штрафа – 500 рублей.

Также инспектор ГИБДД сделает предписание водителю с требованием устранить эту неисправность.

Не стоит забывать и о том, что для зимних шин минимальная глубина протектора должна составлять 4 мм. Если водитель использует шины с сильным износом, его также оштрафуют.

Поводом для штрафа может стать резина, которая отличается по размеру от указанного в инструкции по эксплуатации автомобиля. При выявлении этого нарушения сотрудник ДПС составит протокол о привлечении автовладельца к ответственности по статье 12.5, часть 1 КоАП РФ.

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Источник: Njcar.ru

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС