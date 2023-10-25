Назван автомобиль года в России

Кроссовер Omoda C5 получил в России титул Car of the Year

По итогам голосования ежегодной премии «Топ-5 Авто» китайская модель Omoda C5 стала лидером в борьбе за титул Car of the Year. Кроссовер также одержал победу в номинации «Среднеразмерный автомобиль/кроссовер».

Жюри при выборе опиралось на три ключевых принципа, позволяющих сформировать качественно новые ориентиры для конечных потребителей: объективность, прозрачность и профессионализм.

Omoda C5

«Для нас большая честь за столь короткий срок присутствия на российском рынке стать победителями ежегодной национальной премии "Топ-5 Авто". Символично, что в октябре 2023 года наш бренд отмечает 1 год успешной деятельности в России, и по итогам голосования, в котором приняли участие профессиональные автоэксперты и представители авторитетных СМИ, мы видим, что свою работу делаем не зря», — прокомментировал директор брендов Omoda и Jaecoo Виктор Нащанский.

Кроссоверы Omoda C5 – самая продаваемая моделью бренда в России. Стартовая цена у дилеров – от 2,68 млн рублей. Также на российском рынке компания продает седан S5 по цене от 2,32 млн рублей. За год продажи бренда составили свыше 30 тыс. экземпляров.

В 2024 году Omoda готовится вывести на рынок России еще три новинки: электрокар E5, рестайлинговый С5 и неизвестный пока С7.

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Источник, фото: Omoda