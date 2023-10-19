Omoda готовится вывести на рынок России в 2024 году сразу три новинки

Китайская Omoda в 2024 году привезет в РФ модель C7 и обновит С5

Представители китайской компании Omoda рассказали о новинках 2024 года, которые компания собирается привезти на российский рынок. В эксклюзивном интервью «Российской газете» они уточнили, что уже в первом квартала будущего года стартуют продажи электрического E5.

Дебют этого электрокара был перенесен, хотя изначально планировалось вывести его в конце 2023 года. Кроме того, стало известно, что популярный у российских покупателей кроссовер С5 ожидает рестайлинг.

Также на российском рынке будет представлен новый автомобиль C7, но на текущий момент нет никакой точной информации об этой новинке.

Модельный ряд китайской марки представлен кроссовером Omoda C5, его цена стартует от 2,6 млн рублей. Модель предлагается в двух модификациях с передним и полным приводом.

Есть также седан Omoda S5, цена которого составляет от 2,3 млн рублей, и его «заряженная» версия S5 GT — от 2,8 млн рублей.

Китайская марка Omoda начала свой путь на российском рынке в октябре 2022 года, за год продажи бренда составили свыше 30 тысяч экземпляров.

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Источник: rg.ru

Фото: Omoda