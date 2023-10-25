Автомобили Changan будут собирать в Подмосковье. Но это не точно
Незаслуженно незамеченным остался визит губернатора МО Андрея Воробьева на завод Changan. В Чунцине ему показали и конвейеры, и R&D центр. Губернатор даже прокатился на электромобиле Avatr.
В связи с поездкой он оставил в Telegram такой комментарий: «Мы хотим, чтобы у нас в Подмосковье было еще больше высокотехнологичных производств, чтобы в регионе выпускали электромобили разных категорий. Поэтому решили изучить опыт Changan, увидеть своими глазами, как внедряются инновационные технологии, и пригласить компанию к сотрудничеству».
Вроде бы ни к чему не обязывающий комментарий, но далее идут пространные рассуждения о том, что в китайской компании много молодых специалистов, задействованных на ответственных должностях, потому что именно молодежь острее чувствует тренды. И Подмосковью близка эта политика: здесь стараются уделять особое внимание подготовке молодых специалистов.
Мнение эксперта
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:
– Цель понятна – привлечь китайцев с их технологиями в Московскую область. Речь не только о Чангане.
Но если говорить про легковые автомобили, то в Московской области только одна готовая сборочная площадка – бывший завод Mercedes-Benz в том же Есипово. Сколько времени прошло, а завод стоит. Когда прошлой весной пошли разговоры о том, что там будут собирать автомобили Hongqi, китайцы сказали мне: "Мы не знаем, кто пустил такие слухи, мы никаких обещаний не давали".
Недавно пошел слух про Chery. И вот губернатору приходится самому подыскивать потенциальных партнеров – по-другому, видимо, пока не получается.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: Воробьев Live/Telegram
Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области и «За рулем»
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости