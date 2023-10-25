Автомобили Changan будут собирать в Подмосковье. Но это не точно

Губернатор МО Андрей Воробьев посетил в Китае завод Changan

Незаслуженно незамеченным остался визит губернатора МО Андрея Воробьева на завод Changan. В Чунцине ему показали и конвейеры, и R&D центр. Губернатор даже прокатился на электромобиле Avatr.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил завод Changan

В связи с поездкой он оставил в Telegram такой комментарий: «Мы хотим, чтобы у нас в Подмосковье было еще больше высокотехнологичных производств, чтобы в регионе выпускали электромобили разных категорий. Поэтому решили изучить опыт Changan, увидеть своими глазами, как внедряются инновационные технологии, и пригласить компанию к сотрудничеству».

Вроде бы ни к чему не обязывающий комментарий, но далее идут пространные рассуждения о том, что в китайской компании много молодых специалистов, задействованных на ответственных должностях, потому что именно молодежь острее чувствует тренды. И Подмосковью близка эта политика: здесь стараются уделять особое внимание подготовке молодых специалистов.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Цель понятна – привлечь китайцев с их технологиями в Московскую область. Речь не только о Чангане.

Но если говорить про легковые автомобили, то в Московской области только одна готовая сборочная площадка – бывший завод Mercedes-Benz в том же Есипово. Сколько времени прошло, а завод стоит. Когда прошлой весной пошли разговоры о том, что там будут собирать автомобили Hongqi, китайцы сказали мне: "Мы не знаем, кто пустил такие слухи, мы никаких обещаний не давали".

Недавно пошел слух про Chery. И вот губернатору приходится самому подыскивать потенциальных партнеров – по-другому, видимо, пока не получается.

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Источник: Воробьев Live/Telegram

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области и «За рулем»