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Минус один штраф для водителей. Давненько такого не было!

ГИБДД перестала выписывать штрафы за забытые дома документы

Экспансия практики использования электронных документов влияет на работу инспекторов ГИБДД и на общение их с водителями. Источник со ссылкой на представителя ГИБДД сообщает, что в крупных городах инспекторы больше не склонны штрафовать водителя, если у того отсутствуют права. Достаточно иметь паспорт, чтобы ваши права можно было найти с планшета в базе данных.

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Примерно та же ситуация с полисом ОСАГО. Более того, существованием электронных полисов начали пользоваться мошенники, не приобретавшие страховку вовсе. Впрочем, объясниться в духе «забыл скачать на телефон» или «интернет слабый» едва ли получится – на помощь инспекторам и тут приходят официальные базы данных.

Если у вас действительно электронный полис ОСАГО, стоит возить с собой его распечатанную копию. Что касается свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), то оно в принципе должно предъявляться, как и прежде, исключительно в бумажном виде. А забыть дома права могут себе позволить только жители самых крупных мегаполисов.

«За рулем» настоятельно рекомендует иметь при себе бумажные версии всех трех документов, которые вы, исходя из пункта 2.1.1 ПДД, должны предъявить по требованию инспектора: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и полис ОСАГО.

Источник: njcar.ru

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За РулемИннокентий Кишкурно
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