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Названа самая прибыльная отечественная модель

Lada Granta принесла производителю в 2023 году почти 114 млрд рублей

С начала года россияне потратили на новые автомобили около 1,88 трлн рублей. Этот показатель почти вдвое превышает прошлогодний, но пока недотягивает до рекордного 2021 года, когда затраты на покупку транспортных средств превысили 3 трлн рублей.

По данным агентства «Автостат-Инфо», больше всего средств – 195,7 млрд рублей – российские покупатели потратили на автомобили марки Chery.

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На продукцию АВТОВАЗа пришлось 168,7 млрд рублей, а самой продаваемой стала Lada Granta. С начала года было реализовано 145,7 тыс. машин этой модели, что принесло производителю 113,7 млрд рублей.

На третьем месте оказались автомобили китайского бренда Geely – на них россияне потратили 107,2 млрд рублей. Больше всего дохода за три квартала 2023 года принесли концерну продажи Chery Tiggo 7 Pro – 105 млрд рублей за 28,5 тыс. проданных кроссоверов.

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Источник: Известия

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За РулемПономарева Дарина
Фото:За Рулем
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Фото:За Рулем
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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