Названа самая прибыльная отечественная модель

Lada Granta принесла производителю в 2023 году почти 114 млрд рублей

С начала года россияне потратили на новые автомобили около 1,88 трлн рублей. Этот показатель почти вдвое превышает прошлогодний, но пока недотягивает до рекордного 2021 года, когда затраты на покупку транспортных средств превысили 3 трлн рублей.

По данным агентства «Автостат-Инфо», больше всего средств – 195,7 млрд рублей – российские покупатели потратили на автомобили марки Chery.

На продукцию АВТОВАЗа пришлось 168,7 млрд рублей, а самой продаваемой стала Lada Granta. С начала года было реализовано 145,7 тыс. машин этой модели, что принесло производителю 113,7 млрд рублей.

На третьем месте оказались автомобили китайского бренда Geely – на них россияне потратили 107,2 млрд рублей. Больше всего дохода за три квартала 2023 года принесли концерну продажи Chery Tiggo 7 Pro – 105 млрд рублей за 28,5 тыс. проданных кроссоверов.

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Источник: Известия