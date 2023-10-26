#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volvo EM90Электрокар EM90 стал воплощением технологического прогресса Volvo за 70 лет
Volvo запустила рекламную кампанию с тизерами...
Честь самурая: технический директор Toyota признал провал водородного седана MiraiЧесть самурая: технический директор Toyota признал провал водородного седана Mirai
Хироки Накадзима: Toyota начнет разработки...
В Египте все спокойно? Стоит ли сейчас россиянам ехать отдыхать в эту странуВ Египте все спокойно? Стоит ли сейчас россиянам ехать отдыхать в эту страну
Посол Египта в РФ: египетские курорты безопасны...

Как поквитаться с водителем, который обидел пешехода

Адвокат рассказал, что делать, если водитель окатил водой из лужи

Осень – не самая любимая пора как у автомобилистов, так и у пешеходов. Грязь, дождь, плохая видимость по вечерам создают проблемы и тем, и другим. И если водитель от всего этого может «спрятаться» внутри автомобиля, то у пешехода такой возможности нет. Поэтому нередки ситуации, когда проезжающая мимо машина окатывает с ног до головы.

Увы, наказать владельца авто в этом случае вряд ли получится. Как отметил адвокат Сергей Жорин, образование луж — это не вина водителя, а проблема тех людей, которые обслуживают дорожное полотно.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%
«Для наказания водителя нужны доказательства того, что он умышленно облил прохожего грязью из лужи. Если не будет установлено, что автолюбитель наехал на лужу специально, а это крайне затруднительно доказать, то водитель не понесет ответственности», - заявил адвокат.

Он также напомнил, что на дороге в принципе не должно быть никаких ям и выбоин, а стоки должны быть организованы так, чтобы вода не скапливалась, а уходила.

Источник: News-hub

Фото: Depositphotos

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 444
Поделиться:
Оцените материал:
0