Как поквитаться с водителем, который обидел пешехода

Адвокат рассказал, что делать, если водитель окатил водой из лужи

Осень – не самая любимая пора как у автомобилистов, так и у пешеходов. Грязь, дождь, плохая видимость по вечерам создают проблемы и тем, и другим. И если водитель от всего этого может «спрятаться» внутри автомобиля, то у пешехода такой возможности нет. Поэтому нередки ситуации, когда проезжающая мимо машина окатывает с ног до головы.

Увы, наказать владельца авто в этом случае вряд ли получится. Как отметил адвокат Сергей Жорин, образование луж — это не вина водителя, а проблема тех людей, которые обслуживают дорожное полотно.

«Для наказания водителя нужны доказательства того, что он умышленно облил прохожего грязью из лужи. Если не будет установлено, что автолюбитель наехал на лужу специально, а это крайне затруднительно доказать, то водитель не понесет ответственности», - заявил адвокат.

Он также напомнил, что на дороге в принципе не должно быть никаких ям и выбоин, а стоки должны быть организованы так, чтобы вода не скапливалась, а уходила.

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Источник: News-hub

Фото: Depositphotos