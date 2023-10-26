В 2023 году выпуск легковых автомобилей в РФ показал впечатляющую динамику

Росстат: производство легковых автомобилей в РФ выросло в 2,7 раза

В России производство легковых автомобилей в сентябре текущего года достигло 64,3 тыс. единиц, это в 2,7 раза больше, чем в сентябре 2022 года. Такие данные привел Росстат. По отношению к августу 2023 года рост составил 29,8%.

Всего за период с января по сентябрь 2023 года выпущено 358 тыс. легковых автомобилей — на 2,7% больше, чем годом ранее. Если говорить о тяжелой спецтехнике, то выпуск грузовиков в сентябре 2023 года увеличился на 45,2% по сравнению с сентябрем прошлого года и составил 17,1 тыс. штук. По сравнению с августом текущего года производство выросло на 28,6%, за девять месяцев 2023 года с конвейера сошло 118 тыс. грузовых автомобилей (+14% к аналогичному периоду 2022 года).

Производство автобусов массой более 5 т возросло в сентябре 2023 года на 7,2% в сравнении с сентябрем прошлого года, было выпущено 1,2 тыс. единиц, рост по отношению к августу этого года составил 4,9%. За январь-сентябрь 2023 года произведено 9,7 тыс. автобусов. Это на 7,6% больше аналогичного периода прошлого года.

Производство автобусов массой менее пяти тонн в текущем сентябре достигло 2,2 тыс. штук (+96,1% к сентябрю 2022 года и +5,9% к августу 2023 года). За девять месяцев произведено 15,3 тыс. единиц автобусов — этот показатель вырос на 79,4%, по сравнению с итогами за девять месяцев предыдущего года.

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Источник: Tass.ru

Фото: Haval