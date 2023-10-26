Предстоящая зима вскроет главные проблемы китайских автомобилей — объясняем почему

Автоэксперт Хайцеэр объяснил, почему у машин из Китая высокий риск коррозии

Предстоящая зима будет испытанием для машин китайского производства на прочность, и на коррозию в том числе. Таким мнением с URA.RU поделился вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По его словам, у автомобилей из Китая высок риск появления коррозии, есть проблемы с работой электроники. Хайцеэр констатирует, что дешевые на родине китайские автомобили в Россию поступают по ценам гораздо выше. Он допускает, что производители могут экономить на компонентах.

«Как показывает общемировая тенденция, металл становится тоньше, краска на водяной основе. Все это не способствует терпимости автомобиля к плохой погоде, царапинам и, как следствие, ржавчине. Надо еще посмотреть, из какого металла днище будет сделано, как оно будет взаимодействовать с той смесью, которой поливают на наших улицах», — подчеркнул собеседник издания.

Кроме того, из-за перенасыщения всевозможными опциями могут быть сбои в электронике, уточняет Хайцеэр. Машины слишком перегружены, по этой причине они могут «капризничать», а в морозную погоду это может усугубиться, предположил эксперт.

Переход на машины китайского производства именно в этом году приобрел массовый характер, и предстоящий зимний сезон станет для них проверкой на качество. Есть предположение, что эти машины все-таки уязвимы, в них нет той прочности, которая способствует их производительности на годы, резюмировал Хайцеэр.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Ura.news