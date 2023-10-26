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Предстоящая зима вскроет главные проблемы китайских автомобилей — объясняем почему

Автоэксперт Хайцеэр объяснил, почему у машин из Китая высокий риск коррозии

Предстоящая зима будет испытанием для машин китайского производства на прочность, и на коррозию в том числе. Таким мнением с URA.RU поделился вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По его словам, у автомобилей из Китая высок риск появления коррозии, есть проблемы с работой электроники. Хайцеэр констатирует, что дешевые на родине китайские автомобили в Россию поступают по ценам гораздо выше. Он допускает, что производители могут экономить на компонентах.

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«Как показывает общемировая тенденция, металл становится тоньше, краска на водяной основе. Все это не способствует терпимости автомобиля к плохой погоде, царапинам и, как следствие, ржавчине. Надо еще посмотреть, из какого металла днище будет сделано, как оно будет взаимодействовать с той смесью, которой поливают на наших улицах», — подчеркнул собеседник издания.

Кроме того, из-за перенасыщения всевозможными опциями могут быть сбои в электронике, уточняет Хайцеэр. Машины слишком перегружены, по этой причине они могут «капризничать», а в морозную погоду это может усугубиться, предположил эксперт.

Переход на машины китайского производства именно в этом году приобрел массовый характер, и предстоящий зимний сезон станет для них проверкой на качество. Есть предположение, что эти машины все-таки уязвимы, в них нет той прочности, которая способствует их производительности на годы, резюмировал Хайцеэр.

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Источник: Ura.news

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За РулемСветлана Тарасенко
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