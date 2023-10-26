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Инструктор напомнил о нюансах вождения автомобиля зимой

Автоэксперт объяснил, как перейти на зимний стиль езды

Руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко напомнил, что водителям в ближайшее время не только предстоит поменять шины на зимние, но и перестроить свой стиль вождения с летнего на зимний.

Инструктор предупредил, что зимой тормозной путь автомобиля увеличивается, и это надо учитывать при совершении маневров. Плавное торможение и плавный разгон должны стать основными правилами при управлении машиной зимой.

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«В противном случае можно испытать резкий бросок автомобиля в сторону, и вы просто не справитесь с управлением. Поэтому исключаем все резкие движения, касаемо руления, торможения и разгона – это самое основное правило. И тогда вы убедитесь, что ваша машина намного устойчивее держится за покрытие», - объяснил Мартыненко.

Также надо взять за правило держать безопасную дистанцию не только спереди, но и сзади, чаще смотря в зеркала заднего вида. Это даст возможность вовремя сориентироваться, если кто-то из участников дорожного движения совершает опасный маневр, добавил автоэксперт.

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Источник: МIR24.TV

Фото: АГН «Москва»

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