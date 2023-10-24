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Ищете шины на зиму? Есть варианты сэкономить

Эксперт перечислил способы экономии на зимних шинах

Средний чек на новую резину увеличился к этому зимнему сезону на 8% и превысил 6 тыс. рублей за штуку. Автомобилисты вынуждены «доезжать» имеющиеся шины (даже если они уже просят замены), покупать подержанную резину (а это чревато серьезными рисками) или же выбирать на рынке дешевые бренды, не всегда устраивающие их по качеству.

Вместе с тем, есть реальные способы сэкономить при покупке зимних шин. Руководитель Группы по технической поддержке клиентов, тестированию и сертификации Ikon Tyres Александр Пархомчук советует выбрать шины с высоким уровнем сцепления. Таким образом можно сэкономить на ремонте автомобиля.

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Еще одна возможность затратить меньше денег на зимние шины – рассмотреть варианты бесплатного шиномонтажа или сезонного хранения в подарок при условии покупки резины. Учитывая стоимость шиномонтажа сегодня, это тоже получится неплохой экономией.

«Кроме того, есть и шины с дополнительными программами поддержки (расширенной гарантией и прочее) – это позволит сэкономить в случае непреднамеренных эксплуатационных повреждений (проколов, порезов или вздутий)», – отметил эксперт.

В целом, продлить срок службы шин на несколько зим позволит их правильная эксплуатация, заключил Пархомчук.

Источник: РГ

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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