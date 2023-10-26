Аферисты провернули новую схему обмана автомобилистов
Обладатель дорого спортивного седана даже предположить не мог, что всего лишь через несколько месяцев его автомобилю потребуется дорогостоящий ремонт. Во всяком случае, именно в этом его заверили в автосалоне, куда он привез машину на плановое обслуживание.
Совладелец бизнеса и механик убедили молодого человека, что в транспорте выявлены серьезные дефекты и необходимо провести дорогостоящий ремонт. И даже предложили свою помощь в заказе запчастей. Владелец авто согласился и перевел деньги на приобретение комплектующих в другом городе.
Только вот незадача: по пути грузовая машина сгорела вместе с деталями, а поскольку ремонт без них невозможен, ушлые бизнесмены порекомендовали продать иномарку автомагазину на запчасти.
Поверив в историю, гражданин так и сделал, но через несколько месяцев случайно узнал, что принадлежащий ему спортивный седан был почти сразу же переоформлен на другого человека, а не разобран. В дальнейшем выяснилось, что никаких заявленных дефектов в легковушке никогда не было.
Теперь уже в дело вмешалась полиция, которая в результате оперативно-розыскных мероприятий задержала совладельца автосалона, механика и их знакомого, причастных к совершению мошенничества. Причиненный потерпевшему ущерб составил более 8 млн рублей.
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Источник, фото: МВД Медиа
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