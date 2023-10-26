Аферисты провернули новую схему обмана автомобилистов

Задержаны аферисты, обманом убедившие клиента автосалона продать свою машину

Обладатель дорого спортивного седана даже предположить не мог, что всего лишь через несколько месяцев его автомобилю потребуется дорогостоящий ремонт. Во всяком случае, именно в этом его заверили в автосалоне, куда он привез машину на плановое обслуживание.

Совладелец бизнеса и механик убедили молодого человека, что в транспорте выявлены серьезные дефекты и необходимо провести дорогостоящий ремонт. И даже предложили свою помощь в заказе запчастей. Владелец авто согласился и перевел деньги на приобретение комплектующих в другом городе.

Только вот незадача: по пути грузовая машина сгорела вместе с деталями, а поскольку ремонт без них невозможен, ушлые бизнесмены порекомендовали продать иномарку автомагазину на запчасти.

Поверив в историю, гражданин так и сделал, но через несколько месяцев случайно узнал, что принадлежащий ему спортивный седан был почти сразу же переоформлен на другого человека, а не разобран. В дальнейшем выяснилось, что никаких заявленных дефектов в легковушке никогда не было.

Теперь уже в дело вмешалась полиция, которая в результате оперативно-розыскных мероприятий задержала совладельца автосалона, механика и их знакомого, причастных к совершению мошенничества. Причиненный потерпевшему ущерб составил более 8 млн рублей.

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Источник, фото: МВД Медиа