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Вот почему россияне не доверяют автодилерам

Навязывание услуг, наценки, агрессивные продажи отталкивают покупателей от дилеров

Почти 50% россиян недовольны клиентским сервисом при покупке автомобилей у дилеров. Как выяснило аналитическое агентстве A2:Research в ходе опроса, основные претензии к автосалонам связаны с навязыванием услуг, наценками за сервис и агрессивными продажами. При этом качество консультаций оставляет желать лучшего, отметили опрошенные.

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Несмотря на то, что 49% респондентов предпочтут покупку машины у дилера покупке у частного лица, автосалонам все-таки необходимо улучшить свою работу, считают они. Так, 48% респондентов при покупке подержанного автомобиля в дилерском центре всегда обращают внимание на полноту информации о нем, 34% – на скорость и организованность работы, а 8% – на комфорт общения с продавцами. При этом 81% автомобилистов готовы и обслуживаться у этого дилера при условии хорошего клиентского сервиса.

Россияне также признались, что идут за покупкой автомобиля в автосалон из-за возможности получить скидку по трейд-ин (39%), а также же из-за того, что понравившуюся машину можно купить быстрее (24%). На положительную репутацию дилерского центра обращают внимание 37% опрошенных.

Источник: РГ

Фото: Depositphotos

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