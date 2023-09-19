Привез Ладу дилеру через день после покупки - что было дальше?

Дилер вернул покупателю 1,6 млн руб. за Lada Vesta с дефектами

Радость от владения новым автомобилем Lada Vesta NG для покупателя из Стерлитамака длилась ровно один день: именно столько ему потребовалось на то, чтобы выявить в авто заводские дефекты и вернуть его в автосалон. Для подтверждения найденных дефектов он записал видео, с которым и отправился к дилеру с намерением вернуть потраченные на покупку деньги.

По словам бывшего автовладельца, у машины гремели тормозные суппорты, «зависали» дворники, в определенном положении руля не работал клаксон. Также были проблемы с запуском двигателя Весты с первого раза. Мультимедиа тоже показала себя не лучшим образом – навигация периодически зависала, и пользоваться ею было невозможно.

Автосалон дефекты признал и вернул полную стоимость автомобиля – 1 584,9 тыс. рублей.

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Источник, фото: ВКонтакте