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Привез Ладу дилеру через день после покупки - что было дальше?

Дилер вернул покупателю 1,6 млн руб. за Lada Vesta с дефектами

Радость от владения новым автомобилем Lada Vesta NG для покупателя из Стерлитамака длилась ровно один день: именно столько ему потребовалось на то, чтобы выявить в авто заводские дефекты и вернуть его в автосалон. Для подтверждения найденных дефектов он записал видео, с которым и отправился к дилеру с намерением вернуть потраченные на покупку деньги.

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По словам бывшего автовладельца, у машины гремели тормозные суппорты, «зависали» дворники, в определенном положении руля не работал клаксон. Также были проблемы с запуском двигателя Весты с первого раза. Мультимедиа тоже показала себя не лучшим образом – навигация периодически зависала, и пользоваться ею было невозможно.

Автосалон дефекты признал и вернул полную стоимость автомобиля – 1 584,9 тыс. рублей.

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«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Источник, фото: ВКонтакте

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За РулемПономарева Дарина
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

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