Привез Ладу дилеру через день после покупки - что было дальше?
Радость от владения новым автомобилем Lada Vesta NG для покупателя из Стерлитамака длилась ровно один день: именно столько ему потребовалось на то, чтобы выявить в авто заводские дефекты и вернуть его в автосалон. Для подтверждения найденных дефектов он записал видео, с которым и отправился к дилеру с намерением вернуть потраченные на покупку деньги.
По словам бывшего автовладельца, у машины гремели тормозные суппорты, «зависали» дворники, в определенном положении руля не работал клаксон. Также были проблемы с запуском двигателя Весты с первого раза. Мультимедиа тоже показала себя не лучшим образом – навигация периодически зависала, и пользоваться ею было невозможно.
Автосалон дефекты признал и вернул полную стоимость автомобиля – 1 584,9 тыс. рублей.
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Источник, фото: ВКонтакте
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Отзывы о LADA Vesta (30)
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.