«Бита, крашена» покупателей уже не пугает: автоподборщик о ситуации на вторичке

Автоподборщик: на вторичном рынке нормальных машин не осталось

То, что сейчас ситуация на рынке подержанных автомобилей, мягко говоря, не самая благоприятная, знают многие. Но желающие приобрести средство передвижения все равно не оставляют попыток найти тот самый желанный автомобиль. Только вот сделать это становится все сложнее: нормальных машин на вторичном рынке не осталось, уверен автоподборщик Артем Зайцев.

Он объяснил, что люди сейчас практически не продают автомобили. Потому на вторичке образовался дефицит. Владельцы нормальных машин или продолжают ездить на них, или сдают по трейд-ин, а потом эти авто появляются у перекупов с завышенным ценником либо уходят «своим».

«Хорошие автомобили до маркетплейсов не доезжают. Так что машин просто нет. Если раньше всех волновало, что модель не бита и не крашена, то сейчас никого не пугают машины, которые красили. Времена изменились», - заключил Зайцев.

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Источник: РГ

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС