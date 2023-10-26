#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volvo EM90Электрокар EM90 стал воплощением технологического прогресса Volvo за 70 лет
Volvo запустила рекламную кампанию с тизерами...
Честь самурая: технический директор Toyota признал провал водородного седана MiraiЧесть самурая: технический директор Toyota признал провал водородного седана Mirai
Хироки Накадзима: Toyota начнет разработки...
В Египте все спокойно? Стоит ли сейчас россиянам ехать отдыхать в эту странуВ Египте все спокойно? Стоит ли сейчас россиянам ехать отдыхать в эту страну
Посол Египта в РФ: египетские курорты безопасны...

«Бита, крашена» покупателей уже не пугает: автоподборщик о ситуации на вторичке

Автоподборщик: на вторичном рынке нормальных машин не осталось

То, что сейчас ситуация на рынке подержанных автомобилей, мягко говоря, не самая благоприятная, знают многие. Но желающие приобрести средство передвижения все равно не оставляют попыток найти тот самый желанный автомобиль. Только вот сделать это становится все сложнее: нормальных машин на вторичном рынке не осталось, уверен автоподборщик Артем Зайцев.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

АКБ переживет зиму? Как проверить, когда менять

Он объяснил, что люди сейчас практически не продают автомобили. Потому на вторичке образовался дефицит. Владельцы нормальных машин или продолжают ездить на них, или сдают по трейд-ин, а потом эти авто появляются у перекупов с завышенным ценником либо уходят «своим».

«Хорошие автомобили до маркетплейсов не доезжают. Так что машин просто нет. Если раньше всех волновало, что модель не бита и не крашена, то сейчас никого не пугают машины, которые красили. Времена изменились», - заключил Зайцев.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: РГ

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 184
Поделиться:
Оцените материал:
0