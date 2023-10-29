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Можно ли запустить мотор без аккумулятора

Эксперты «За рулем» проверили, на что способны конденсаторные пускачи

Конденсаторные бустеры (пускачи) остаются, мягко говоря, непопулярными, несмотря на то, что давно присутствуют на рынке и имеют ряд преимуществ перед аккумуляторными пускачами. Они могут выдавать бо́льшие токи, а их характеристики не ухудшаются на морозе. Заряжаются же конденсаторные бустеры за считаные минуты и могут вобрать в себя достаточно заряда для пуска двигателя даже от севшей батареи.

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Эксперты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Михаил Колодочкин и Алексей Ревин решили выяснить причину непопулярности конденсаторных пускачей и то, что они якобы способны (как заверяют производители) запустить мотор даже без АКБ.

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Для испытаний были выбраны четыре пускача: Berkut Specialist, Inspector Charger, TopDiag и Utrai. Первые два, по заявлению производителей, предназначены, кроме прочего, и для запуска двигателя автомобиля со снятым аккумулятором.

Но, несмотря на обещания, ни Berkut Specialist, ни Inspector Charger не смогли справиться с задачей и запустить двигатель Lada Largus со снятой АКБ.

Узнать о том, почему же конденсаторные пускачи не прижились в России, вы можете в ноябрьском номере журнала «За рулем» – скоро в продаже.

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Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Материал подготовлен по мотивам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Пускач с конденсатором», опубликованной в журнале «За рулем» №11/2023.

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За РулемКирилл Панов
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