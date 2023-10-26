«Времена изменились»: эксперт рассказал, на что обращают внимание клиенты при покупке авто

Автоподборщик Зайцев объяснил причину дефицита машин на вторичном рынке РФ

На вторичном авторынке России в настоящий момент сложилась такая ситуация, что купить нормальную машину стало проблемой — их попросту нет. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал автоподборщик Артем Зайцев.

«С выбором машин сейчас большая проблема. И тут вопрос не в том, что их вывозят из регионов в столицу. Их тащат и из Москвы в Краснодар. Дело в том, что люди практически не продают автомобили, они в дефиците», — констатирует собеседник.

По словам Зайцева, на машинах или ездят сами, либо сдают их в трейд-ин, а затем они уходят перекупам или их продают «своим», подчеркивает эксперт. Он считает, что хорошие автомобили до маркетплейсов не доезжают. Если раньше при выборе автомобиля покупатель больше всего переживал, чтобы машина не была битой или крашеной, то сейчас никого не пугают перекрашенные модели. «Времена изменились», – подытожил Зайцев.

Что касается рынка новых автомобилей, то и здесь эксперты ранее признали острый дефицит азиатских и европейских марок. При этом представители авторитейла отметили, что полного исчезновения этих машин в массовом сегменте все же не прогнозируется.

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Источник: rg.ru