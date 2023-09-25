В Минэкономразвития признали острый дефицит автомобилей на рынке РФ

Правительство РФ выделит ссуды на запуск новых проектов для автопрома

Ситуация с острой нехваткой автомобилей на российском рынке стала предметом обсуждения в правительстве. Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил о дефиците машин на пленарном заседании в Совете Федерации.

Чтобы поддерживать спрос на автомобили российского производства, необходимо насытить рынок. Для реализации этой цели нужно наладить выпуск машин и решить проблему с запчастями.

Рассуждая о сложившейся ситуации, Решетников объяснил, что дополнительное стимулирование спроса неизбежно спровоцирует рост цен. Но на фоне резкого всплеска российские производители не смогут удовлетворить спрос.

Предложенная правительством Стратегия развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года подразумевает выделение Минпромторгом субсидий для отечественных производителей. Речь идет о расходах на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Также власти оказывают поддержку новым проектам и прикладывают усилия для локализации компонентной базы и наращивания объемов производства.

Ранее АВТОВАЗ и КАМАЗ благодаря решению властей увеличили утильсбор на ввозимые в страну автомобили. Такое требование было обусловлено наличию жесткой конкуренции с автопроизводителями из Китая, продукция которого в настоящее время доминирует на российском рынке.

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Источник: lenta.ru

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