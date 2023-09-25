АВТОВАЗ возобновит производство в Казахстане при одном условии

Lada начнут собирать в Казахстане в 2024 году при условии готовности нормативной базы

На казахстанском заводе «Сарыаркаавтопром» вновь может начаться производство автомобилей Lada. По словам президента АВТОВАЗа Максима Соколова, возобновить выпуск автомобилей российская компания готова уже в следующем году, но для этого необходимо, чтобы со стороны властей республики достаточно оперативно были приняты нормативные акты.

Глава АВТОВАЗа добавил, что предварительные переговоры проведены как с заинтересованными в сотрудничестве партнерами, так и с представителями руководства республикой. Последние готовы корректировать нормативно-правовую базу, необходимую для возобновления работы завода, уточнил Соколов.

«Объемы будут уже определяться исходя из сроков восстановления и той рыночной ситуации, которая на момент принятия решения будет на рынке Казахстана», — рассказал глава АВТОВАЗа.

На заводе «Сарыаркаавтопром» выпускались машины семейств Granta и Vesta, а также внедорожники Lada Niva. Их производство прекратилось в 2022 году.

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Источник: РИА Новости

Фото: АВТОВАЗ