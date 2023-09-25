АВТОВАЗ возобновит производство в Казахстане при одном условии
На казахстанском заводе «Сарыаркаавтопром» вновь может начаться производство автомобилей Lada. По словам президента АВТОВАЗа Максима Соколова, возобновить выпуск автомобилей российская компания готова уже в следующем году, но для этого необходимо, чтобы со стороны властей республики достаточно оперативно были приняты нормативные акты.
Глава АВТОВАЗа добавил, что предварительные переговоры проведены как с заинтересованными в сотрудничестве партнерами, так и с представителями руководства республикой. Последние готовы корректировать нормативно-правовую базу, необходимую для возобновления работы завода, уточнил Соколов.
«Объемы будут уже определяться исходя из сроков восстановления и той рыночной ситуации, которая на момент принятия решения будет на рынке Казахстана», — рассказал глава АВТОВАЗа.
На заводе «Сарыаркаавтопром» выпускались машины семейств Granta и Vesta, а также внедорожники Lada Niva. Их производство прекратилось в 2022 году.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: РИА Новости
Фото: АВТОВАЗ
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен