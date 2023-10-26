Видео с «мускулистыми» Dodge Charger обсуждают в Сети — раритеты можно купить
В Сети распространилось видео кладбища заброшенных автомобилей выпуска 60-70-х годов в штате Орегон (США). Судя по кадрам, большая часть из них – это машины марки Chrysler в плачевном состоянии.
Кроме них, на открытой стоянке, заросшей травой, находятся десятки маслкаров Dodge Charger, причем многие покрыты коррозией, у некоторых моделей сняты двигатели. Интересно то, что машины можно купить, они выставлены на продажу.
Но, по словам владельца стоянки, раритетные автомобили не пользуются спросом из-за их удручающего состояния. А вот на запчасти всегда находятся покупатели. Маслкары были очень популярны в США за их мощные двигатели.
Ранее аналогичное кладбище автомобилей обнаружили в пустыне штата Калифорния. Там под открытым небом стоят 13 автомобилей немецкого производства, в частности Porsche 928. Благодаря теплому климату машины хорошо сохранились и почти не проржавели. Но лакокрасочное покрытие большинства из них не выдержало палящего солнца. Владелец продавать свою «коллекцию» не планирует.
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Источник: Autonews.ru
Фото, видео: Youtube
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