«Китайцы» завоевывают рынок грузовиков – КАМАЗ лишь на пятом месте!

Китайские бренды заняли 63% рынка грузовых автомобилей в России

В сентябре продажи новых китайских грузовиков составили 63% всего объема продаж новых грузовых машин в РФ: из 13 577 единиц техники 8598 пришлось именно на бренды из Поднебесной. Годом ранее результат был скромнее: 7495 машин и всего 41% рынка. Для сравнения: российские грузовые марки реализовали 3508 единиц техники, это ненамного больше, чем в прошлом году (3489 шт.).

Бестселлером уже который месяц подряд остается Sitrak C7H – 1656 проданных машин, тогда как годом ранее было всего 276. Второе место у FAW J6, третье – у Foton Auman. Замыкают топ-5 Shacman SX331 и поделившие пятое место FAW J7 и КАМАЗ 43118.

Продажи новых грузовиков, сентябрь 2023

КАМАЗ пока удерживает лидерство в общем рейтинге марок, в сентябре продано 2566 машин. Однако ближайший конкурент продолжает сокращать разрыв: в первый осенний месяц Sitrak продал в России 2215 своих машин. А совокупно за три квартала все китайские бренды реализовали в России 63 213 китайских грузовых машин, что в разы больше прошлогоднего результата, он составлял всего 14 208 машин.

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Источник: Автостат Инфо