Картонки и маски больше не спасут от штрафа за неоплату парковки
Сотрудникам «Цифрового Приморья» во Владивостоке официально разрешили убирать предметы, скрывающие госномера. Различные бумажки, картонки, медицинские маски и другие атрибуты, препятствующие идентификации владельца авто, теперь не защитят от получения штрафа.
«Это будет происходить практически в онлайн-режиме. Когда пеший отряд будет выходить на место и снимать бумажки с тряпочками, следом за ними будет ехать паркрайт. Фиксировать первый раз и через 15 минут второй раз. Процесс снимают на камеру, чтобы потом не было претензий, якобы сотрудники нанесли урон автомобилю», – рассказал коммерческий директор ООО «Цифровое Приморье» Павел Васильев.
Пешие инспекторы будут ежедневно выходить на работу и наводить порядок на всех платных парковках Владивостока. Пока остается нерешенным вопрос с теми, кто на платных парковках снимает госномера.
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Источник: Вести Приморья
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
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