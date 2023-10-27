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Картонки и маски больше не спасут от штрафа за неоплату парковки

Предметы, закрывающие номер на парковке, разрешили снимать, чтобы выписать штраф

Сотрудникам «Цифрового Приморья» во Владивостоке официально разрешили убирать предметы, скрывающие госномера. Различные бумажки, картонки, медицинские маски и другие атрибуты, препятствующие идентификации владельца авто, теперь не защитят от получения штрафа.

«Это будет происходить практически в онлайн-режиме. Когда пеший отряд будет выходить на место и снимать бумажки с тряпочками, следом за ними будет ехать паркрайт. Фиксировать первый раз и через 15 минут второй раз. Процесс снимают на камеру, чтобы потом не было претензий, якобы сотрудники нанесли урон автомобилю», – рассказал коммерческий директор ООО «Цифровое Приморье» Павел Васильев.
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Пешие инспекторы будут ежедневно выходить на работу и наводить порядок на всех платных парковках Владивостока. Пока остается нерешенным вопрос с теми, кто на платных парковках снимает госномера.

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Источник: Вести Приморья

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

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